猫の緊張状態のサイン3選

マイペースでのんびりしているように見える猫ですが、実はとてもデリケート。ちょっとした聞き慣れない音でもびっくりしてしまいます。そのため、緊張状態にあることも多いんです。猫が緊張しているときは、次のようなサインが見られます。

1.身を低くする

猫が恐怖や不安を感じて緊張しているときは、自分を小さく見せるために身を低くし、急所であるお腹は隠しています。

このとき、しっぽも体に巻きつけて、より体を小さく見せようとすることが多いです。軽い緊張状態のときは、しっぽの先が動いていることもあります。

2.イカ耳になる

「イカ耳」と呼ばれる耳を横に寝かせる仕草も、猫が緊張しているサインです。

音から多くの情報をキャッチするために、耳を前に向けたり、前後に動かすこともあります。

3.目を見開く

猫の瞳孔が大きく開いているときは、緊張状態にあります。興奮して攻撃的になっているので、手を出すとケガをする恐れがあります。

猫が不安を感じやすい場面とは？

猫が不安を感じやすいのは、お風呂に入れられるときや動物病院へ行くときなどでしょう。嫌なことをされたり、見知らぬ場所へ行くことで不安になり、緊張が高まってしまうのです。

来客があったときや、外から大きな音がするときなども猫は不安を感じ、隠れて出て来ないことがあります。

新しい環境や同居猫に慣れていない場合も緊張していることが多いです。

猫は環境の変化に弱い動物なので、引っ越しだけでなく、模様替えをしたり、家族構成が変わっただけでも大きなストレスを抱えてしまうことがあります。

緊張している猫を落ち着かせる接し方

猫が軽い緊張を感じているだけなら、撫でてあげたり、おやつをあげることで落ち着かせることができます。

しかし、緊張状態にある猫が隠れてしまったり、興奮しているときは、無理になだめようとせず、そっとしておいてあげましょう。

日頃から、猫が安心して隠れることのできる場所を用意しておいてあげて下さい。緊張を感じた際にそこに潜り込むことで落ち着くことができます。

静かな音楽を聴かせるのも効果が期待できるようです。クラシックや猫用に作られた音楽がいいでしょう。音量は小さめにして下さいね。

まとめ

猫はとても繊細で、緊張を感じやすい動物です。緊張状態が続くと、ストレスを抱えてしまい、体調不良につながる恐れもあります。

猫が緊張しにくい環境を整えるとともに、飼い主さんとのスキンシップやコミュニケーションも大切にしましょう。