【ホラー】ビラ配りに「いらない」と答えたら恐怖の展開に！「ホラーとコミカルの落差がすごい」の反響も【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
スマホにかまけて、ビラ配りをはじめ道行く人の声かけを聞きもせず「いらない」とあしらっていた男性。けれど、不穏な「…いりますか？」という問いにも「いらないから」と答えてしまったことが仇となり――。
不用意な反応がよからぬものを招いてしまうのはホラーの常道。そんな恐怖展開と予想外のオチを描いた短編漫画に、X(旧Twitter)上で1.4万件の「いいね」とともに「怖いけど怖くない」「ホラー＆コミカルの落差がすごい」と反響が集まっている。
■「先の読めない展開をどうぞお楽しみに！」
「『訳アリ心霊マンション』は"ホラー漫画"じゃなく、"コメディ漫画"でもない。その2つがミックスして成り立つホラーコメディです」と語る、作者のネブクロさん。作中人物の闇を感じさせるような展開を散りばめながら、ギャグとホラーの絶妙な掛け合わせが魅力的である本作「訳アリ心霊マンション」について、ネブクロさんは「ホラーコメディという位置づけからブレないよう、常に意識しながら作品を描いている」とこだわりを教えてくれた。
「『気絶して目が覚めたら運よく霊が消えていた』とか『意地でも危険区域の説明をしない老人』とか、自分がホラー物を描くならほかとの差別化も含めてそういった点を突いていこうと思った」と、ネブクロさんは本作の着想には"ツッコミたくなる怪談話の矛盾"にあったと話す。また、「目指すところは読みやすさ。今後とも好きなときに好きに読んでって。これからも先の読めない展開が続きます、どうぞお楽しみに」と読者へ向けてコメントを残してくれたネブクロさん。
個人制作から始まり、その後第17回「くらツイ漫画賞」の大賞を受賞し、連続するストーリーを描く作品として再スタートした本作「訳アリ心霊マンション」。連載版ではタイトルに"訳アリ"とあるように、物件だけでなく住人それぞれの抱える"訳"を、ギャグで流さずに丁寧に描いている。気になる人はぜひ読んでみては？
取材協力：ネブクロ / くらげバンチ(新潮社)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。