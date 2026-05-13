元「KAT−TUN」でタレントの中丸雄一（42）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、活動自粛中の行動について語った。

番組では、「ロッチ」中岡創一が、「スピードワゴン」小沢一敬にまつわるエピソードを披露した記事を紹介。小沢が活動自粛期間中にも関わらず、ご飯をごちそうしてくれたいというものだった。

一昨年に女子大生との密会報道で活動自粛を経験している中丸は、小沢の心境を理解できるか問われた。「正直言うと、同じ理由か全く分からないですけど」と前置きしつつ、「僕も半年間くらいあったんですけど、積極的におごりに行きましたね。積極的に」と明かした。

「本能がそうさせました。友人だろうが、お仕事の関係者だろうが、さまざまな人とたくさん行ったんです。迷惑をかけていない人だったのかもしれないけど、その人に対しても、もしかしたら迷惑かけているかもなっていう、勝手にみそぎとして」

タレント小原ブラスからは、「“仕事ないけど、お金大丈夫やから”っていうマウントかと思った」と、意地悪な感想が。中丸は「全くそういう理由じゃないです。みそぎじゃないけど、本能がそうさせていましたね」と強調した。

おごりの申し出を断られそうになっても、「もし言われても、“いや、いいよいいよ”って」と、徹底して自分が払っていたことを明かした。