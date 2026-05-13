片桐仁「母の日」妻＆息子2人の密着ショット披露「全員美しい」「鼻が似てる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の片桐仁が5月12日、自身のInstagramを更新。母の日の家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳名バイプレーヤー「鼻が似てる」イケメン息子2人＆美人妻公開
片桐は「昨日は＃母の日でした。男3人でカラフルになるように、花を選びました！」とつづり、妻と息子2人が密着する姿を公開。妻の手には、色とりどりの華やかな花束が抱えられており、家族の温かな雰囲気が伝わる3ショットとなっている。最後は「お母さんありがとう！！！」と、感謝の言葉で締めくくっている。
この投稿には「素敵な家族写真」「みんなビジュアル良すぎ」「息子さん達大きくなってる」「花束もとっても綺麗」「ワンちゃんも一緒で癒される」「全員美しい」「鼻が似てる」といったコメントが寄せられている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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◆片桐仁、母の日の母＆息子ショット公開
片桐は「昨日は＃母の日でした。男3人でカラフルになるように、花を選びました！」とつづり、妻と息子2人が密着する姿を公開。妻の手には、色とりどりの華やかな花束が抱えられており、家族の温かな雰囲気が伝わる3ショットとなっている。最後は「お母さんありがとう！！！」と、感謝の言葉で締めくくっている。
◆片桐仁の投稿に反響
この投稿には「素敵な家族写真」「みんなビジュアル良すぎ」「息子さん達大きくなってる」「花束もとっても綺麗」「ワンちゃんも一緒で癒される」「全員美しい」「鼻が似てる」といったコメントが寄せられている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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