戦慄かなの「お互いに名前を刻みました」人気アイドルの体にタトゥー彫る様子公開「想像以上だった」「衝撃的」驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/13】大森靖子率いるアイドルグループ・ZOCX（ゾック）の戦慄かなのが11日、自身のInstagramストーリーズを更新。アイドルグループ・ZOCの元メンバーのかてぃ（KATY）と互いの体に名前を刻んだことを明かした。
【写真】戦慄かなの、人気アイドルのタトゥー彫る衝撃MV
この日、戦慄は自身のInstagramストーリーズにて、KATYとのユニット・悪魔のキッスの新曲「ERA」のMVを投稿すると共に「お互いに名前を刻みました」と報告。同曲のMVには戦慄とKATYが互いの体にタトゥーを刻み合っているシーンが収められており、ファンの間で話題を集めている。
また、次の投稿では「今回も私がディレクションしたのですが、あまりにも青さんに助けてもらったため、初のW監督という形でやらせていただきました！超絶THANKS！」と映像監督の井上青氏と共に監督を務めたことを明かしている。
この投稿には「MV想像以上だった」「これは2人にしかできない」「びっくり」「衝撃的」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】戦慄かなの、人気アイドルのタトゥー彫る衝撃MV
◆戦慄かなの、悪魔のキッス・KATYと「お互いに名前を刻みました」
この日、戦慄は自身のInstagramストーリーズにて、KATYとのユニット・悪魔のキッスの新曲「ERA」のMVを投稿すると共に「お互いに名前を刻みました」と報告。同曲のMVには戦慄とKATYが互いの体にタトゥーを刻み合っているシーンが収められており、ファンの間で話題を集めている。
◆戦慄かなのの投稿に反響
この投稿には「MV想像以上だった」「これは2人にしかできない」「びっくり」「衝撃的」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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