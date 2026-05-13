八村塁が所属するレイカーズは11日（日本時間12日）、サンダーとのカンファレンス準決勝第4戦に臨んだが、110－115で敗戦。この結果、4連敗のスイープを喫して今季の戦いを終えた。八村は今オフにフリーエージェント（FA）となるが、今プレーオフでの活躍もあり、チームは残留を要請する見込みとなっている。

■3P成功率は歴代1位

今回のプレーオフで目覚ましい活躍を果たした八村。計10試合（すべて先発）の出場で、平均17.5点（FG成功率54.9%）、4.0リバウンド、1.7アシストを記録。特に3Pの成功率は56.9％という驚異の数字を残した。

この「56.9％」という記録は、単年のプレーオフに限ればレイカーズ史上1位であり、NBA全体でも歴代3位に入る（試投50本以上が対象）。さらに、5度出場しているプレーオフ通算での3P成功率は「51.6％」となっており、これはNBA全体で歴代1位に立っている（試投100本以上が対象）。

有数のシューターとして歴史に名を刻んだ八村だが、今オフに自身2度目となるFAを控えており、動向が注目の的となっている。

そんな中、米スポーツメディア『The Athletic』は12日（同13日）、「レイカーズは、八村の残留を最優先事項とする可能性が高い」と指摘。「28歳の彼もチーム残留を望んでいると見られている。今季のレギュラーシーズンでは3P成功率が44.3％を記録し、ロッカールーム内でも好かれている存在だ」と紹介した。

■チームに不可欠な存在

その上で「トレード期限にルーク・ケナードを獲得して以降、レイカーズが今季最高の内容を見せたことも、ルカ・ドンチッチの周囲にシューターを配置する重要性を示している」と主張した。

また米地元紙『カリフォルニア・ポスト』も「もしレイカーズが八村を何の見返りもなく手放すなら、彼らは単なるロールプレーヤーを失うだけではない。プレーオフで最も安定したパフォーマンスを見せた選手を失うことになる。現王者（サンダー）とのシリーズで、毎試合しっかり結果を出していた唯一の選手を失うのだ」と記し、チームにとって不可欠な存在だと訴えた。

オフには「キング」ことレブロン・ジェームズもFAとなり、現役続行か引退かという判断も注目の的となっている。そのほか、選手オプションを行使すればオースティン・リーブスという大黒柱もFAとなり、レイカーズは来季からいよいよ、ドンチッチ仕様のチームに生まれ変わることが予想されている。

終戦後の会見では、「代理人が交渉している」として去就について明言しなかった八村。残留予想が優勢だが、果たしてどうなるか。今後の展開から目が離せない。