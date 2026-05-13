コンビニもここまで来たか（驚）【ファミマ】マニアも絶賛！「もっちりパン」

【ファミリーマート】から、もっちり食感をテーマにしたパンシリーズが登場しました。今回はその中から、朝食やおやつにも取り入れやすそうなパンを紹介します。マニアも絶賛する「もっちりパン」をお見逃しなく。

あんこ × ミルクホイップが気になる

「も～っちり食感ホイップあんぱん」 \158（税込）

あんことホイップクリームを組み合わせた、も～っちり食感ホイップあんぱん。やわらかそうな生地の中には、北海道産小豆を使ったこしあんとミルクホイップが入っています。インスタグラマーの@nyancoromochi_sweets_blogさんは「これもっとシリーズにならないかなー！」とこちらのパンを気に入った様子。マニアも絶賛するも～っちり食感シリーズ、興味をそそられます。

もちもち食感のドーナツ

「も～っちり食感キャラメルドーナツ」 \178（税込）

も～っちり食感シリーズから、キャラメルドーナツも登場。表面にキャラメルチョコがたっぷりとコーティングされています。気になる食感について、インスタグラマーの@pan.oyatsuさんは「噛むとふにゃっと沈んでもちもち」と表現していました。生ドーナツのような味わいのようなので、気になる人はぜひ手に取ってみて。

惣菜系のも～っちりパンも見逃せない

「も～っちり食感チーズパン」 \198（税込）

お次は朝食にも選びやすそうなチーズパン。生地の上にトッピングされているのはシュレッドチーズです。ほどよく焼き色のついたシュレッドチーズが食欲をそそります。生地の中には角切りチーズ入りのチーズクリームが入っており、どこを食べてもチーズの味わいを楽しめそう。牛乳と合わせて朝食に、コーラと合わせて軽食で楽しむのもよさそうです。

メロンパン好きの人必見

「も～っちり食感チョコメロンパン」 \170（税込）

チョコとメロンパンを組み合わせたも～っちり食感パン。生地の中にはチョコチップが練り込まれており、味わいのアクセントになっていそうです。インスタグラマーの@hifumi4さんがこちらのパンを実食。「中はムギュ！ っとしていますね」とコメントし、も～っちり食感を楽しんでいました。メロンパン好きの人は、一度試してみる価値ありです。

も～っちり食感がクセになりそうなファミマのパンシリーズ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@pan.oyatsu様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S