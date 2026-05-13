英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利なパッカブル仕様のバッグシリーズ「mars（マース）」を、発売する。

近年、旅行やアウトドアシーンにおいて「現地用のサブバッグを持ち歩きたい」「荷物を増やさず、必要なときだけバッグを使いたい」といったニーズが高まっている。

marsシリーズは、軽量性と携帯性を重視し、旅先やアクティビティ中でもストレスなく使えるバッグコレクションとして展開する。

ラインアップは、リュックサック2型、トートバッグ、ショルダーバッグの全4型。アウトドアから旅行、日常使いまで幅広いシーンに対応する。

今年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしている。



「mars top load 27（マーストップロード 27）」

「mars top load 27（マーストップロード 27）」は、27Lサイズのトップローディングタイプのリュックサック。チェストストラップ、ウエストベルト、ポールキャリアを搭載し、登山時のアタックザックとしても使用できる設計になっている。コンパクトに収納できるため、メインザックに忍ばせて持ち運ぶサブバッグとしても活躍する。



「mars pane load 18（マースパネルロード 18）」

「mars pane load 18（マースパネルロード 18）」は、18Lサイズのパネルローディングタイプのリュックサック。チェストストラップに加え、両サイドにボトルなどを収納できるポケットを備えている。旅行やアウトドアだけでなく、普段使いにも適した汎用性の高いモデルになっている。



「mars tote 30（マーストート 30）」

「mars tote 30（マーストート 30）」は、30Lサイズのトートバッグで、手持ちと肩掛けの2wayで使える、長さの異なる2種類のハンドルを備えている。背面にはキャリーケースに固定できるアタッチメントを搭載し、旅行時のサブバッグとしても便利だとか



「mars shouder 10（マースショルダー 10）」

「mars shouder 10（マースショルダー 10）」は、10L容量のショルダーバッグ。財布やスマートフォンなど、身の回りの必需品を持ち運ぶのに適したサイズ感で、旅先の街歩きや日常使いに活躍する。

同製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗で発売中。

［小売価格］

mars top load 27：1万2500円

mars panel load 18：9500円

mars tote 30：8000円

mars shoulder 10：5500円

（すべて税込）

［発売中］

カリマーインターナショナル＝https://www.karrimor.jp