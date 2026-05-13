『トップガン』40周年版スチールブック仕様セットが発売決定 ─ 木曜洋画劇場版／ゴールデン洋画劇場版の吹替収録
トム・クルーズ主演の傑作スカイ・アクション『トップガン』（1986）より、公開40周年を記念した「『トップガン』40th アニバーサリー スチールブック仕様 ４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット」が2026年7月3日より発売される。
公開40周年を記念したスチールブック仕様による特別版。TV版吹替は、初回放映時ノーカットのゴールデン洋画劇場版（1989）と、放映時にカットされたシーンを追録した“完全版”の木曜洋画劇場版（2009）の2種を収録。4時間を超える映像特典も収録される。
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吹替キャストは以下の通りだ。
キャスト（声の出演：木曜洋画劇場版／ゴールデン洋画劇場版）
マーベリック：トム・クルーズ（森川智之／渡辺裕之）
チャーリー：ケリー・マクギリス（安藤麻吹／吉田理保子）
アイスマン：ヴァル・キルマー（東地宏樹／谷口 節）
グース：アンソニー・エドワーズ（平田広明／江原正士）
【発売日】
2026年7月3日(水)
【価格】
４ＫＵＨＤ＋ブルーレイ セット
8,690円(税込)
【4K UHD／ブルーレイ共通】
■映像特典
◎「トップガン」の財産
◎６時の方向 - 「トップガン」の30年
・当時について
・米国の誇り
・危険な大空へ
・熱意を持って
・「トップガン」とこれから
■音声特典
◎製作ジェリー・ブラッカイマー、監督トニー・スコット、脚本ジャック・エップス・Ｊｒと海軍の専門家による音声解説
【 ブルーレイ】
■映像特典
◎「トップガン」の舞台裏
・製作までの道のり
・陸と海での撮影
・空での撮影
・視覚効果について
・「トップガン」の音楽
・映画公開とその反響
◎マルチ・アングル ストーリーボード
◎エリート中のエリート :現実のトップガン
◎ミュージック・ビデオ
・ケニー・ロギンス 「デンジャー・ゾーン」
・ベルリン 「愛は吐息のように」
・ラヴァーボーイ 「ヘヴン・イン・ユア・アイズ」
・ハロルド・フォルターメイヤーとスティーヴ・スティーヴンス 「トップ・ガン 賛美の世界」
◎オリジナルプロモーション映像
・スクリーンの外のドラマ
・サバイバル・トレーニング
・トム・クルーズ 秘蔵インタビュー
・TVスポット
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