トム・クルーズ主演の傑作スカイ・アクション『トップガン』（1986）より、公開40周年を記念した「『トップガン』40th アニバーサリー スチールブック仕様 ４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット」が2026年7月3日より発売される。

公開40周年を記念したスチールブック仕様による特別版。TV版吹替は、初回放映時ノーカットのゴールデン洋画劇場版（1989）と、放映時にカットされたシーンを追録した“完全版”の木曜洋画劇場版（2009）の2種を収録。4時間を超える映像特典も収録される。

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吹替キャストは以下の通りだ。

キャスト（声の出演：木曜洋画劇場版／ゴールデン洋画劇場版）

マーベリック：トム・クルーズ（森川智之／渡辺裕之）

チャーリー：ケリー・マクギリス（安藤麻吹／吉田理保子）

アイスマン：ヴァル・キルマー（東地宏樹／谷口 節）

グース：アンソニー・エドワーズ（平田広明／江原正士）

『トップガン 40th アニバーサリー スチールブック仕様』商品情報

【発売日】

2026年7月3日(水)



【価格】

４ＫＵＨＤ＋ブルーレイ セット

8,690円(税込)



【4K UHD／ブルーレイ共通】

■映像特典

◎「トップガン」の財産

◎６時の方向 - 「トップガン」の30年

・当時について

・米国の誇り

・危険な大空へ

・熱意を持って

・「トップガン」とこれから

■音声特典

◎製作ジェリー・ブラッカイマー、監督トニー・スコット、脚本ジャック・エップス・Ｊｒと海軍の専門家による音声解説



【 ブルーレイ】

■映像特典

◎「トップガン」の舞台裏

・製作までの道のり

・陸と海での撮影

・空での撮影

・視覚効果について

・「トップガン」の音楽

・映画公開とその反響

◎マルチ・アングル ストーリーボード

◎エリート中のエリート :現実のトップガン

◎ミュージック・ビデオ

・ケニー・ロギンス 「デンジャー・ゾーン」

・ベルリン 「愛は吐息のように」

・ラヴァーボーイ 「ヘヴン・イン・ユア・アイズ」

・ハロルド・フォルターメイヤーとスティーヴ・スティーヴンス 「トップ・ガン 賛美の世界」

◎オリジナルプロモーション映像

・スクリーンの外のドラマ

・サバイバル・トレーニング

・トム・クルーズ 秘蔵インタビュー

・TVスポット

(C) 1986,2026 Paramount Pictures. All rights reserved.

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