■これまでのあらすじ

連絡もなくいきなりやって来た嫁が孫を置いて出かけてしまった。ふだんほとんどやり取りのない嫁との距離感がわからない義母。夜遅くに戻ってきた嫁に何があったのか教えてと言うと「なんでお義母さんにそんなこと言わないといけないんですか？」とにべもなく言われてしまう。

【義母 Side Story】しかしその後も…雪乃さんは何度も花音ちゃんを私に預けて出かけるようになりました。

何か力になりたいと思っても「余計な連絡はしないでください」と言われてしまって埒があきません。思えば、結婚の挨拶のときにも「お義母さんとは他人のままでいたい」と断言していた雪乃さん。しかし出産後は我が家にしばらく滞在し…何がしたいのかよくわかりません。一度だけ、優しい顔で花音ちゃんをあやしている横顔を見かけました。あの表情ができるのに、どうして子どもを置いていくの…？お嫁さんのことがわかりません…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)