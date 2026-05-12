サンヨーコートがメゾン ミハラヤスヒロとコラボ　アウターとシューズの2型を発表

「サンヨーコート（SANYOCOAT）」が、2026年秋冬シーズンで「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」とのコラボレーションアイテムを発売する。9月から三陽商会のセレクトショップ「ラブレス（LOVELESS）」や三陽商会オンラインストアでの販売を予定している。

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コラボは、ラブレスで「メゾン ミハラヤスヒロ」を取り扱っていることや、デザイナー 三原康裕が「ブルーレーベル・クレストブリッジ（BLUE LABEL CRESTBRIDGE）」と「ブラックレーベル・クレストブリッジ（BLACK LABEL CRESTBRIDGE）」のクリエイティブディレクターを務めた縁から実現。アウター1型、シューズ1型の計2型をラインナップする。アウター（22万円）は、ブランド80周年を記念して製作したコートをベースに三原のパターンに落とし込み、襟元にはリアルムートンを配した。内側には、伝統的な「翁格子」をアップデートしたサンヨーコートの代名詞「三陽格子」をあしらっている。シューズ（3万7400円）は、三原が手掛けるシューズライン「ジェネラルスケール（General scale.）」のフットウェアを基に、サンヨーコートで用いられるウールギャバジンをアッパーに採用した。それぞれベージュとネイビーの2色を用意する。