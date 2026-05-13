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茂木健一郎「消えものだからこそ今を大切に」生きた証しにとらわれない生き方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「『生きてきた証し』を求める気持ちってあるよね。」を公開した。動画では、人間が「生きてきた証し」を求める心理や、人生の時間そのものが消えゆくという真実について、独自の視点から哲学的な持論を展開している。



動画の冒頭、茂木氏は「生きてきた証しが欲しい」という人々の思いに触れ、それが仕事や学び、子育て、庭作りなど多様な形で表れると指摘。「自分の人生でこういうことやってきたんだなっていう、一つの結晶」として、その証しを得ることは嬉しいことだと語る。



しかし、茂木氏は「生きている時間そのものとは違う」と問題提起を展開する。他人に認められる証しがあったとしても、自らが経験した時間そのものは「どんなことしても消える」と断言。自らの経験は自分以外誰にも分からず、共有できないと説明し、「生きてきた時間は消えるんですよ。それがこの世の真実なんですよ」と力説した。



さらに、「生きた証し」という概念自体が人間の「切ない願い」であるとし、「本当は消えちゃうんだよ全部。全部消えて何もなくなるんだよね」と持論を述べる。世間で語られる様々な人生の価値や意味づけも「全部気休め」であると断じ、「その気休めにすがって生きているのが私たち」だと語る。



終盤では、偉大な業績を残したアインシュタインでさえ、彼が経験した時間自体は誰にも分からず「きれいに消えました」と表現。「消えものだから俺たちは全部」と結論づけた。最後には「だからこそ、今を大切に生きたい」と視聴者へ語りかけ、はかなく消えゆく人生の瞬間を見つめ直すメッセージを残した。