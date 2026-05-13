飼い主さんがメイクをしていると、黒猫がお出かけすることに気づいたそうで…？飼い主さんのお出かけを阻止しようとした黒猫の行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万回表示を突破し、8千件ものいいねを記録。「表情が...笑」「けいかいしてますね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：飼い主が出かけるのを『阻止したい黒猫』→お腹の上に乗ってきて…可愛すぎる『表情』】

行かせない！

Xアカウント「旅猫」に投稿されたのは、猫の『黒豆』ちゃん。黒豆ちゃんはかまってほしい時には、飼い主さんが触れる所にそっと座ってアピールするタイプだといいます。控えめなタイプなのでしょう。

そんな黒豆ちゃんですが、飼い主さんがお出かけするのは嫌だったそう。メイクを始めた飼い主さんを見て、どうにか行かないでもらおうとしたとのこと。

なんと座っている飼い主さんのお腹の上にどっかり座り込み、不機嫌そうな表情で睨んできたのだとか。『行かないでほしい』という無言の圧をかけ、さらに物理的にも飼い主さんを動けないようにした黒豆ちゃん。メイクしている間、ずっと動かなかったのだといいます。

どうやら黒豆ちゃんが甘えたい時は飼い主さんの膝の上に乗るそう。きっと一緒にいたかったのですね。同居猫の『もなか』ちゃんと２匹揃って飼い主さんの膝の上にいる姿も見られました。どうしても飼い主さんと一緒にいたい時は、遠慮なく飼い主さんに甘える黒豆ちゃんなのでした。

黒豆ちゃんの圧に圧倒されたXユーザーたち

飼い主さんの上に乗った黒豆ちゃんを見た方たちから「黒豹みたいで、めちゃくちゃかっこいい」「尊い」などの声が寄せられていました。

ずっしりと飼い主さんに乗った黒豆ちゃんの姿は、どこか貫禄があり重みがあったようです。そんな黒豆ちゃんの姿が、Xユーザーから高評価を得たのでした。

Xアカウント「旅猫」では、黒豆ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。魅力的な猫たちの姿に注目が集まっています。

写真・動画提供：Xアカウント「旅猫」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。