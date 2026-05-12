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YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「『良い商品＝売れる』思い込みは危険！？売れ筋コンテンツを設計する考え方」と題した動画を公開。多くの人が商品やサービスを売る際に陥りがちな致命的な欠点を指摘し、顧客の「面倒くさい」という心理を逆手に取った「努力不要」のコンテンツ作りを解説した。



動画の冒頭、りゅう先生は「この世界で最も売れるコンテンツというのは、面倒なことをしないで結果が出るコンテンツ」だと断言。人間は本質的に難しいことや苦労を避け、楽をしたい生き物であると説明する。この本質を理解せず、顧客に努力や面倒を感じさせる商品・サービスは、たとえ高品質であっても売れないというのだ。



では、どうすれば「面倒くさくない」と感じさせることができるのか。りゅう先生は、売れるコンテンツには3つの共通設定があると指摘する。1つ目は「面倒くささが見えない」こと。手順が少なそう、考えなくて良さそう、準備がなさそうに見せることが重要だという。2つ目は「努力が不要そうに見える」こと。センスや経験、根性といった言葉を使わず、「努力しているように感じさせない」パッケージ作りが鍵になると語る。3つ目は「向き・不向きを考えさせない」こと。「誰でも・今すぐ・そのまま」できるという手軽さを打ち出すことで、顧客の心理的ハードルを下げることができると説明した。



さらにりゅう先生は、これらの設定を実現するための具体的な3ステップを紹介。まず、顧客が何に面倒だと感じているかを8つの項目（比較、後悔、準備、手順、時間、失敗、恥、前提）に分解して分析する。次に、その分析を基に「努力・準備・覚悟」といった重い言葉を避け、コピーライティングを変更する。そして最後に、「最初の1歩を異常なほど小さくする」ことで、行動への抵抗感をなくすことが重要だと述べた。



りゅう先生は、最強の「努力不要コンテンツ」のコンセプトは「気づいたら変わっていた」ことだと語る。努力を強いるのではなく、顧客が知らず知らずのうちに変化や結果を実感できるような仕組みを作ることが、爆発的なヒット商品を生む秘訣のようだ。自身の商品やサービスがなぜ売れないのか悩んでいる人は、この視点から見直してみてはいかがだろうか。