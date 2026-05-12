【「2026年サンリオキャラクター大賞」中間順位】 5月12日発表

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サンリオは5月12日、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」について、中間順位1位～20位および海外の国・地域別の上位5位を発表した。

中間順位1位は、30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「ポムポムプリン」。2位は初回速報1位、2025年最終順位2位の「シナモロール」、3位は初回速報、2025年最終順位ともに3位の「ポチャッコ」がキープした。また、「あひるのペックル」が初回速報に続き、TOP10圏内の7位にランクイン。「マイスウィートピアノ」 が2025年最終順位18位から、中間順位13位に大幅ランクアップしている。

さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」といった人気キャラクターも引き続き上位にランクインしている。

中間順位発表は、5月24日までの投票期間中に行う最後の順位発表となり、最終結果は6月28日に発表される。本結果は投票開始の4月9日～5月6日23時59分までのWEB投票を集計した順位となる(サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む)。

□中間順位発表ページ

中間順位TOP6キャラクターからのコメント

みんな～たっくさんのエールをどうもありがとう！

とっても嬉しいよ～。ぼくからポムポムエールを送るよ！ポムポム～♪みんなと一緒に頑張って、ぼくのアニバーサリーイヤーを楽しもうね☆

たくさんのエール、どうもありがとう！

みんなの笑顔がぼくのパワーになるよ♪

さいごまでいっしょに楽しもうね！

たくさんのエールをありがとう！

みんなの気持ちが嬉しくて、ボク、自然と顔がニコニコしちゃう♪

みんなもニコニコ、最後まで一緒に楽しもうね！

いっぱい応援してくれてサンキュー★

アンタたちのエールちゃんと受けとってるよ！さいごまでアタイらしくがんばるから、アンタたちも笑顔で楽しむんだよ！！

たくさんの応援を、どうもありがとう！

みんなの気持ちが伝わってきて、キティとってもうれしい♡後半も笑顔いっぱい、一緒に楽しもうね♪

たくさんの おうえん ありがとう♡

みんなからのえーるで ぽかぽかしたきもちになったよ♡みんなもメロディもぽかぽかでにこにこね♡

【海外順位(国・地域ごと) 中間順位TOP5】【「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」中間順位TOP3】

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