【大気の状態は非常に不安定】落雷と突風に関する気象情報 発表

九州北部・九州南部・奄美地方では、１３日（水）明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

【大気の状態が非常に不安定】上空に寒気が流れ込む

１２日（火）夜には、東シナ海に「低気圧」が２つあります。また、上空約５５００メートルに氷点下１５度以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

【発雷確率】シミュレーション 九州地方 全域に「雷注意報」

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な強い雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

雨シミュレーション１２日（火）～１３日（水）

今夜は広く雨でしょう。特に、夜遅くになると、福岡県・佐賀県・大分県・熊本県で、活発な雨雲が予想されています。

九州地方 各都市の週間予報（１９日（水）まで）

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

この週末は、熊本市で予想最高気温３０度、久留米市３１度、日田市３１度など、さらに暑くなりそうです。衣替えやエアコンの試運転などを行っておきましょう。

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