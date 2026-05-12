2004年発売、累計600社超が採用のセキュリティツール！ エンカレッジ・テクノロジ「ESS REC 6」

記事ポイント エンカレッジ・テクノロジが16年連続市場シェアNo.1のシステム証跡監査ツール「ESS REC 6」の最新バージョンV6.2を2026年5月12日に販売開始リモート作業時の監視中断検知・画面ロック機能や、複数角度顔照合による本人確認強化など4つの主要アップデートを実装Starter Editionの年間ライセンスは5台構成で791,000円から、Enterprise Editionは300台構成で15,580,000円（永久ライセンス）まで展開 エンカレッジ・テクノロジが16年連続市場シェアNo.1のシステム証跡監査ツール「ESS REC 6」の最新バージョンV6.2を2026年5月12日に販売開始リモート作業時の監視中断検知・画面ロック機能や、複数角度顔照合による本人確認強化など4つの主要アップデートを実装Starter Editionの年間ライセンスは5台構成で791,000円から、Enterprise Editionは300台構成で15,580,000円（永久ライセンス）まで展開

エンカレッジ・テクノロジが手がけるシステム証跡監査ツール「ESS REC 6」の最新バージョンV6.2が、2026年5月12日より販売を開始します。

リモートワーク環境での不正・誤操作リスクに対応する機能を中心に強化された今回のアップデートは、金融・公共・通信など社会インフラを担うシステムの運用管理を担当するIT部門に向けた内容です。

エンカレッジ・テクノロジ「ESS REC 6」





製品名：ESS REC 6（最新バージョン：V6.2）販売開始日：2026年5月12日（火）価格（参考）：Starter Edition／5台構成 年間791,000円（保守込み）、Standard Edition／50台構成 永久5,010,000円、Enterprise Edition／300台構成 永久15,580,000円発売元：エンカレッジ・テクノロジ株式会社（東証スタンダード市場：3682）

「ESS REC 6」は、特権IDを用いて重要システムを保守・運用する際のリスクの高い操作を監視・記録し、誤操作や不正操作によるシステム障害・情報漏洩のリスクを低減するシステム証跡監査ツールです。

2004年の発売開始以降、累計600社以上に採用されており、システム証跡監査ツール市場において16年連続で市場シェアNo.1を獲得しています。

最新バージョンV6.2では、本番システムへの重要操作に際して求められる「再鑑（立ち合い確認）」を、場所を問わず徹底できるよう4つの領域で機能を強化します。

リモート作業の監視継続性、本人確認精度の向上、オンサイトでの2人組作業の厳格化、そして対応OSの拡充やバックアップ改良といった運用性向上が主なポイントです。

リモート作業監視の継続性強化





「ESS REC 6」はもともと、監視者と作業者が物理的に離れた場所にいる場合でも、管理画面からシステム操作をリアルタイムに確認できる「リアルタイム再生」機能を備えています。

V6.2では、RECサーバー障害・ネットワーク切断時および監視者がリアルタイム再生を中断した際に、ESS REC監視Agentがその状況を検知し、作業者の画面ロックや監視者への中断通知メッセージ送信を自動で実行します。

これにより、監視者が席を離れた瞬間やネットワーク障害が発生した際でも、作業者が意図せず単独で操作を続けてしまう事態を防止できます。

再鑑が義務付けられた環境でのリモート運用に、具体的な歯止めをかける仕組みです。

リモート作業時の本人確認精度向上





在宅・リモート環境でのなりすましリスクに対応するため、「ESS REC 6」はコンピューターのカメラ画像から顔を解析し、登録済みユーザーかどうかをログオンIDと照合する機能を搭載しています。

V6.2では「スポット本人確認」機能を強化し、ESS REC監視Agentがランダムに指定する方向へ顔を向けることを要求し、複数の角度で顔照合を実施します。

ログオン直後や特定の重要操作を行うタイミングで一度作業を中断させ、この多角度照合を行うことで、写真や動画を使った不正アクセスに対する他人の受け入れ率を低減します。

リモートワークが常態化した運用現場での本人確認精度を、より厳格な水準に引き上げます。

オンサイトでの2人組作業の厳格化





物理的な2人組作業の場でも、「ESS REC 6」はカメラに映る顔から登録済みユーザーを2名検出した場合にのみ画面ロックを解除する「2人組確認機能」を備えています。

V6.2ではさらに、特定の2名をペアとして事前登録する「ペア設定機能」が新設されます。

REC管理サーバーにあらかじめ「作業ペア」を登録すると、その設定が監視端末に配布され、指定された組み合わせのペアでの操作のみが実行可能になります。

複数ペアを同時登録できるため、複数の監視端末でそれぞれ異なるペアが同時に2人組作業を進めることも可能です。

さらに、ペアリストの登録・変更はAPIにも対応しており、ワークフローシステムと連携して申請起票時に作業者と立ち合い者のペアを自動反映する仕組みを構築することもできます。

その他の強化・運用性向上

V6.2では運用性の向上も幅広く実施されています。

監視Agentの対応OSとして、Red Hat Enterprise Linux 10の最新バージョンへの対応に加え、互換OSであるRocky Linux・AlmaLinux・Oracle Linuxにも新たに対応します。

格納データが膨大な場合のバックアップ所要時間を短縮する仕組みの改良も行われています。

また、ESS REC管理サーバーに障害が発生した際でも監視コンピューターの画面ロックを解除できる「緊急画面ロック解除ツール」が提供されます。

管理者や監査者がREC管理サーバーにアクセスする際の認証では、Microsoft Entra ID・Okta・OneLoginに対応したSAML連携が設定可能になります。

V6.2で強化されたリモート監視の継続性・多角度顔照合・ペア設定機能は、場所を問わず再鑑を徹底したい組織のニーズに直接応える構成です。

Starter Editionの5台構成から年間791,000円（保守込み）で導入でき、Enterprise Editionの300台構成では永久ライセンス価格15,580,000円（保守別途）まで規模に応じたエディション展開が用意されています。

エンカレッジ・テクノロジ「ESS REC 6」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ESS REC 6」V6.2が対応する新しいOSは何ですか。

A. 監視AgentがRed Hat Enterprise Linux 10に加え、互換OSのRocky Linux・AlmaLinux・Oracle Linuxにも対応します。

Q. SAML認証で連携できるIdPはどれですか。

A. Microsoft Entra ID・Okta・OneLoginの3つが対象です。

Q. 「ペア設定機能」は管理画面からしか変更できませんか。

A. 管理画面に加えてAPIも用意されており、ワークフローシステムなど外部システムと連携して動的にペアリストを作成・更新することも可能です。

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