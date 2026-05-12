ABEMAにて、2026年5月30日（土）、31日（日）の2日間にわたり、都市型ロックフェス『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』（以下、『メトロック2026』）の模様を無料独占生中継される。

2013年の開始以来、世代やジャンルを超えた豪華アーティストが集結するフェスとして親しまれてきた『メトロック』。12回目となる今回は、ano、氣志團、CANDY TUNE、Da-iCE、T.M.Revolution、YUTA（NCT）といった、多彩な初参戦アーティストがラインナップに加わり、例年以上の盛り上がりを見せている。

また、本年6月をもって活動終了を発表している3ピースロックバンド・SHISHAMOにも注目だ。これまで数々のステージで観客を魅了してきた彼女たちが、最後となる『メトロック』の舞台でどのようなパフォーマンスを刻むのか、大きな期待が寄せられている。

初出演アーティスト 意気込みコメント（全文）

ano

「初めて『メトロック』に出演できて嬉しいです！ブチ上がれる楽曲もたくさんやりたいと思っていて気合い十分です！新曲も盛り上がれる曲なので、ぜひ予習で聞いて楽しんでもらえたらと思います！予習せずとも楽しんでもらえるはずです！生中継でご覧になる皆さんも、それぞれの場所でぜひ一緒にブチ上がりましょう！」

CANDY TUNE

「念願の『METROCK』初出演ということで、熱量倍の倍に爆上げでステージをお届けしたいと気合十分でいます！一緒に踊ったり声を出したり一緒に『METROCK』を楽しんでいきましょう！初めての方も、あめちゃんも『ABEMA』でご覧の皆様も私たちの元気やエネルギーを受け取ってください！会場で、そして『ABEMA』で会いましょう！」

Da-iCE

「『メトロック』に初めて出演させていただき、当日大阪の皆様とお会いできることが楽しみです。『ABEMA』でも生中継があるとのことなので、画面越しでも盛り上げられるよう頑張ります。」

T.M.Revolution

「先ずもってT.M.Revolutionが自身の主催のイベント以外に出演すること自体が珍しい上に、今までご一緒したことがない皆さんも多く、今からステージをとても楽しみにしております。今回の出演を通して、初めてご覧いただく方もいらっしゃると思いますので、30周年を迎える活動を精一杯アピールしたいですし、この機会にT.M.R.に少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。何卒よろしくお願いします。」

YUTA（NCT）

「『メトロック2026』という最高のステージで、会場のみなさんと一緒に熱い時間を作れるのを楽しみにしています。僕も今年初のフェスなのでエネルギーを全力で届けたいです！『ABEMA』で見てくださるみなさんにも、画面越しでも熱量を感じてもらえるステージにしたいと思うので、ぜひ一緒に盛り上がりましょう！」

4日間にわたる特別編成で「フェスの興奮」を凝縮

ABEMAでは、会場に足を運べないファンも自宅や外出先からリアルタイムで興奮を体感できるよう、独自の視点で構成したタイムスケジュールで配信。ライブの魅力を余すことなく届ける。

さらに、生中継に先駆けて5月28日（木）には『東京ライブ最速放送 DAY1』、29日（金）には『東京ライブ最速放送 DAY2』を放送。計4日間にわたり『メトロック2026』の熱狂を余すところなくお届けする。