「自動運転タクシー」乗り入れに向けた実証開始！

JR西日本や、タクシーアプリ「GO」を手掛けるGO、JR西日本レンタカー&リースの3社は、2026年5月12日よりJR新大阪駅において「アプリ専用タクシー乗り場」の実証実験を開始します。西日本の鉄道駅では初の試みです。

【え、どこに…？】新大阪駅「期間限定・新タクシー乗り場」への行き方（写真で見る）

実証のため設置されるのは、「GO」アプリで配車を予約した利用者専用のタクシー乗り場です。新大阪駅には、新幹線改札が位置する3階の高架上など複数の場所にタクシー乗り場がありますが、今回は1階の駅レンタカー営業所前へ、新たに実証実験用の乗り場が置かれます。

3社によると、この実証は将来、自動運転タクシーが駅へ乗り入れることを見据えた取り組みの第1弾とのことです。特にタクシー需要が多く混雑しやすい駅においては、自動運転タクシーの運用実現時に、「安全かつ円滑に乗降できる乗り場環境の整備が重要」になると説明しています。

そこで3社はまず、アプリでの予約者専用の乗り場を設けることで、安全性の確認を行うとともに、運用上の課題について検証していく計画です。また、タクシー待ちの行列発生の抑制なども期待されており、「お客様はアプリを通じてスムーズにタクシーを注文できるようになります」としています。

実証実験の期間は、2026年5月12日（火）13時から7月31日（金）までの予定で、利用には「GO」アプリのダウンロードが必要となります、注文時に新大阪駅エリアを選択すると、この新大阪駅の1階アプリ専用乗り場が乗車地として設定され、注文が可能になります。

3社は今後について「本実証実験で得られた知見を踏まえ、将来的な自動運転タクシーと駅との結節の具体化に繋げてまいります」とコメントしています。