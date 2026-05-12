『メトロック2026』大阪公演がABEMAにて無料独占生中継決定！「それぞれの場所でぜひ一緒にブチ上がりましょう！」（ano）
5月30日・31日の2日間にわたり開催される『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』（以下『メトロック2026』）の模様が、ABEMA（アベマ）にて無料独占生中継されることが決定した。
■5月28日・29日には東京公演の最速放送も
2013年よりスタートし、世代やジャンルを超えた豪華アーティストが集結する都市型音楽フェスとして、多くの音楽ファンを魅了してきた『メトロック』。2026年で12回目を迎える本公演では、ano、氣志團、CANDY TUNE、Da-iCE、T.M.Revolution、YUTA（NCT）といった、ジャンルの垣根を越えた多彩な初参戦アーティストがラインナップに加わり、例年以上の盛り上がりを見せている。
また、6月をもって活動終了となる3ピースロックバンド、SHISHAMOが、最後の『メトロック』でどのようなパフォーマンスを見せるのかにも大きな注目が集まっている。
ABEMAでは、会場に足を運べない人でも自宅や外出先からリアルタイムでフェスの興奮を体感できる編成が実現。ABEMA独自の視点で構成されたタイムスケジュールで『メトロック』の魅力を余すことなく楽しめる。
さらに、5月28日には『東京ライブ最速放送 DAY1』、29日には『東京ライブ最速放送 DAY2』と題し、東京公演の模様をどこよりも早く紹介。こちらも要チェックだ。
出演アーティストや各番組の詳細については、ABEMA『メトロック2026』特設ページや、ABEMA公式Xで確認しよう。
(C)AbemaTV, Inc.
■ano コメント
■CANDY TUNE コメント
■Da-iCE コメント
■T.M.Revolution コメント
■YUTA（NCT）コメント
『メトロック2026』という最高のステージで、会場のみなさんと一緒に熱い時間を作れるのを楽しみにしています。
僕も今年初のフェスなのでエネルギーを全力で届けたいです！
「ABEMA」で見てくださるみなさんにも、画面越しでも熱量を感じてもらえるステージにしたいと思うので、ぜひ一緒に盛り上がりましょう！
■ABEMA『メトロック2026』配信アーティスト（50音順）
ano
Arakezuri
[Alexandros]
Wienners
WEST.
打首獄門同好会
KANA-BOON
カネヨリマサル
氣志團
キタニタツヤ
CANDY TUNE
キュウソネコカミ
Kroi
go!go!vanillas
KOTORI
サバシスター
the shes gone
SHISHAMO
ジュースごくごく倶楽部
シンガーズハイ
四星球
Da-iCE
超能力戦士ドリアン
Chilli Beans.
T.M.Revolution
This is LAST
東京スカパラダイスオーケストラ
NEE
NEWS
ねぐせ。
ネクライトーキー
Novelbright
Novel Core
Hakubi
バックドロップシンデレラ
ハンブレッダーズ
羊文学
BLUE ENCOUNT
フレデリック
bokula.
ヤバイTシャツ屋さん
ヤングスキニー
YUTA（NCT）
優里
Lucky Kilimanjaro
reGretGirl
※出演アーティストは一部変更になる可能性あり。
※一部のアーティストは収録での出演。
■イベント情報
『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』
05/16（土）東京・海の森公園
05/17（日）東京・海の森公園
『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』
05/30（土）大阪・海とのふれあい広場
05/31（日）大阪・海とのふれあい広場
■関連リンク
ABEMA『メトロック2026 ～東京ライブ最速放送 DAY1～』視聴URL
https://abema.tv/channels/metrock/slots/DGzv9MJZa6ZED5
ABEMA『メトロック2026 ～東京ライブ最速放送 DAY2～』視聴URL
https://abema.tv/channels/metrock/slots/DLFurpPDL2ziZd
ABEMA『メトロック2026 ～独占生中継！DAY1～』視聴URL
https://abema.tv/channels/metrock/slots/DGzv93dk89mU8X
ABEMA『メトロック2026 ～独占生中継！DAY2～』視聴URL
https://abema.tv/channels/metrock/slots/DGzv93oCzzmeJb
ABEMA『メトロック2026』特設ページ
https://abema.tv/lp/metrock2026
ABEMA OFFICIAL X
https://x.com/ABEMA
『METROCK2026』OFFICIAL SITE
https://metrock.jp/
『METROCK2026』OFFICIAL SNS
X @METROCK_pr
Instagram @metrock_official