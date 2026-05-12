“令和の峰不二子”阿部なつき、胸元ざっくりミニワンピで圧巻美脚披露「ドキッとしちゃう」「セクシー」と悶絶の声
【モデルプレス＝2026/05/12】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが5月11日、自身のInstagramを更新。ワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】“令和の峰不二子”26歳美女「圧倒的な等身」美ボディ際立つ胸元ざっくりミニワンピ姿
阿部は「きもちよすぎる」とつづり、写真を投稿。胸元がザックリと開いたタイトなシルエットの白いミニ丈ワンピース姿で、スラリと長い脚が際立っている。動画では海辺をカートで走っている様子が公開されている。
この投稿にファンからは「圧倒的な等身」「脚綺麗すぎる」「セクシー」「白ワンピにドキッとしちゃう」「スタイル良すぎる」などといった反響が寄せられている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題に。抜群のスタイルから“令和の峰不二子”と称されている。（modelpress編集部）
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【写真】“令和の峰不二子”26歳美女「圧倒的な等身」美ボディ際立つ胸元ざっくりミニワンピ姿
◆阿部なつき、白ワンピ姿披露
阿部は「きもちよすぎる」とつづり、写真を投稿。胸元がザックリと開いたタイトなシルエットの白いミニ丈ワンピース姿で、スラリと長い脚が際立っている。動画では海辺をカートで走っている様子が公開されている。
◆阿部なつきの投稿が話題
この投稿にファンからは「圧倒的な等身」「脚綺麗すぎる」「セクシー」「白ワンピにドキッとしちゃう」「スタイル良すぎる」などといった反響が寄せられている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題に。抜群のスタイルから“令和の峰不二子”と称されている。（modelpress編集部）
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