　12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　152986　　　18.3　　　 64920
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13950　　　-4.1　　　　3358
３. <1321> 野村日経平均　　 11139　　　23.7　　　 65650
４. <1360> 日経ベア２　　　 10888　　　55.9　　　　82.4
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9250　　　 8.7　　　 77450
６. <1542> 純銀信託　　　　　5963　　 129.5　　　 40040
７. <1579> 日経ブル２　　　　5610　　　-9.6　　　 701.5
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　5348　　　35.3　　　 907.8
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　4134　　 -36.4　　　　4029
10. <1540> 純金信託　　　　　3737　　　24.0　　　 22360
11. <200A> 野村日半導　　　　3077　　 -38.9　　　　4291
12. <1306> 野村東証指数　　　2102　　　 2.1　　　 409.7
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　2010　　　51.6　　　　6533
14. <1398> ＳＭＤリート　　　1674　　　-1.9　　　1897.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1616　　　 2.5　　　　3997
16. <2243> ＧＸ半導体　　　　1499　　 -35.1　　　　4476
17. <1330> 上場日経平均　　　1382　　　39.5　　　 65740
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1270　　　83.5　　　 75160
19. <1545> 野村ナスＨ無　　　1268　　 -33.0　　　 46580
20. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1231　　 415.1　　　　4140
21. <1489> 日経高配５０　　　1216　　　 5.6　　　　3217
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1152　　　50.0　　　1982.5
23. <1591> 野村ＪＰＸ　　　　1124　　2641.5　　　 35350
24. <1358> 上場日経２倍　　　1076　　　61.1　　　124050
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1014　　 -21.7　　　　 135
26. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 957　　 -35.9　　　　5452
27. <2036> 金先物Ｗブル　　　 945　　　 5.9　　　193800
28. <1320> ｉＦ日経年１　　　 916　　　 7.8　　　 65400
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　 899　　　 9.5　　　 840.9
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 790　　　65.6　　　 65300
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 725　　　43.8　　　 400.1
32. <314A> ｉＳゴールド　　　 710　　　40.6　　　 352.9
33. <1615> 野村東証銀行　　　 685　　　20.0　　　 636.5
34. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 663　　　10.5　　　　1079
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 637　　　33.5　　　 122.6
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 625　　 -47.4　　　　2509
37. <2033> コスピブル　　　　 541　　　43.9　　　108000
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 512　　　 8.7　　　　1043
39. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 508　　　25.7　　　 312.8
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 496　　　34.8　　　 33600
41. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 494　　　27.6　　　 68400
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 492　　 -46.4　　　　　84
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 477　　 -40.2　　　 28680
44. <2093> 上場米債０ラ　　　 461　 46000.0　　　　5227
45. <2516> 東証グロース　　　 445　　　59.5　　　 649.6
46. <1328> 野村金連動　　　　 442　　　45.4　　　 17635
47. <1541> 純プラ信託　　　　 442　　 167.9　　　　9642
48. <1308> 上場東証指数　　　 438　　 -27.0　　　　4049
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 436　　 -21.7　　　　3480
50. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 369　　　59.1　　　 79180
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース