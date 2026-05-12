【RG 1/144 ガンダムエクシア リペアIV】 予約開始：5月12日12時 6月 発送予定 価格：4,950円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ガンダムエクシア リペアIV」を6月に発売する。5月12日12時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は4,950円。

本製品は、「機動戦士ガンダム00」10周年記念イベント「ガンダム00 Festival 10 "Re：vision"」で上演された、「劇場版 機動戦ガンダム00-A wakening of the Trailblazer-」のその後を描くリーディングライブより、ELS襲来後に新たなガンダムマイスターとなったグラハム・エーカーの専用機「ガンダムエクシア リペアIV」を、同社のプラモデルシリーズ「RG（リアルグレード）」で商品化したもの。

第６世代ガンダム用の技術が投入されたフレームが露出した左腕、新たなセブンソード・GNシールドなど、ガンダムエクシア リペアIIIを再改修した特徴的な機体をRG準拠の新規造形を交え立体化しており、リペアIVのフォルムとディテールをRGの技術で表現している。

新たなセブンソードを新規造形で再現しており、GNベイオネットは腰のアームが可動して抜刀位置まで移動することができるほか、GNシールドに取り付けられたGNバトルブレイドとGNバトルソードは展開ギミックにより可動できる。

多彩な武装を用いた魅力的なポージングが可能で、RGで表現する広い可動域による多彩なアクションポーズや、様々な角度から理想のポージングを追求することができる。

「RG 1/144 ガンダムエクシア リペアIV」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PP、PET、ABS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は開発途中の試作品です。また、塗装してあります。実際の商品とは異なる場合がございます。