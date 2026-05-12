「普通だったらやろうとは思わない」なか卯の親子丼をひつまぶし風にする裏技アレンジ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
偏食で知られる氏原とサカモトが出演するYouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「なか卯裏メニューが旨すぎた #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。なか卯の人気メニューである親子丼に、とろろやごまドレッシング、うどんの出汁を組み合わせた独自の「ひつまぶし風」アレンジを紹介し、その意外な美味しさを高く評価している。
動画の冒頭、スタッフが「なか卯内でアレンジ」と提案し、実演を開始する。親子丼の上に別売りの「とろろ」とサラダ用の「ゴマドレ」を躊躇なくかけていく様子に、氏原は「全く想像がつかんわ」と言及し、サカモトは「普通だったらやろうとは思わないよね」と戸惑いを隠せない。さらにサカモトは、一緒に注文した「はいからうどん」の出汁を丼に注ぎ入れ、豪快な「ひつまぶし風」の裏メニューを完成させた。
出来上がった丼の見た目に対し、氏原も思わず「ビシャビシャすぎない？」と笑いをこぼす。しかし、一口食べたサカモトは大きく目を見開いて口元を覆い、「これは美味い！」と絶賛。「明らかに味が上がる」と興奮気味に語り、想像以上の完成度に驚きをあらわにした。
続いて氏原もレンゲで口に運ぶと、「まぁ確かに」と深く頷き納得の表情を浮かべる。「文句言おうと思ったのに、なかった」と本音をこぼすスタッフに対し、氏原は笑いながら「すっごい出汁を感じる」と解説。サカモトも「とろろ蕎麦を彷彿とさせる」とその奥深い味わいを表現し、2人でアレンジのクオリティの高さを噛み締めた。
サカモトは「これやるな次から」「明らかに親子丼進む」と語り、この斬新な食べ方を高く評価した。動画の結びには星4つの高い評価が付けられており、いつものメニューに一工夫加えるだけで全く新しい味わいを生み出すこの手法は、読者が次に店舗を訪れた際、試してみたくなるような魅力的な選択肢を提示している。
動画の冒頭、スタッフが「なか卯内でアレンジ」と提案し、実演を開始する。親子丼の上に別売りの「とろろ」とサラダ用の「ゴマドレ」を躊躇なくかけていく様子に、氏原は「全く想像がつかんわ」と言及し、サカモトは「普通だったらやろうとは思わないよね」と戸惑いを隠せない。さらにサカモトは、一緒に注文した「はいからうどん」の出汁を丼に注ぎ入れ、豪快な「ひつまぶし風」の裏メニューを完成させた。
出来上がった丼の見た目に対し、氏原も思わず「ビシャビシャすぎない？」と笑いをこぼす。しかし、一口食べたサカモトは大きく目を見開いて口元を覆い、「これは美味い！」と絶賛。「明らかに味が上がる」と興奮気味に語り、想像以上の完成度に驚きをあらわにした。
続いて氏原もレンゲで口に運ぶと、「まぁ確かに」と深く頷き納得の表情を浮かべる。「文句言おうと思ったのに、なかった」と本音をこぼすスタッフに対し、氏原は笑いながら「すっごい出汁を感じる」と解説。サカモトも「とろろ蕎麦を彷彿とさせる」とその奥深い味わいを表現し、2人でアレンジのクオリティの高さを噛み締めた。
サカモトは「これやるな次から」「明らかに親子丼進む」と語り、この斬新な食べ方を高く評価した。動画の結びには星4つの高い評価が付けられており、いつものメニューに一工夫加えるだけで全く新しい味わいを生み出すこの手法は、読者が次に店舗を訪れた際、試してみたくなるような魅力的な選択肢を提示している。
関連記事
知らなきゃ損！なか卯の親子丼がぐっと美味しくなる「ひつまぶし風」神アレンジをガチ検証
いつもの納豆にスプーン1杯の魔法！「こっちの方が食べやすい」と絶賛の裏技
丸亀製麺「うどんメシ 海鮮ねぎ塩味」で選ぶのが正解！「味付けが美味い」と絶賛された独自の魅力
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube