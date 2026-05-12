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偏食で知られる氏原とサカモトが出演するYouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「なか卯裏メニューが旨すぎた #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。なか卯の人気メニューである親子丼に、とろろやごまドレッシング、うどんの出汁を組み合わせた独自の「ひつまぶし風」アレンジを紹介し、その意外な美味しさを高く評価している。



動画の冒頭、スタッフが「なか卯内でアレンジ」と提案し、実演を開始する。親子丼の上に別売りの「とろろ」とサラダ用の「ゴマドレ」を躊躇なくかけていく様子に、氏原は「全く想像がつかんわ」と言及し、サカモトは「普通だったらやろうとは思わないよね」と戸惑いを隠せない。さらにサカモトは、一緒に注文した「はいからうどん」の出汁を丼に注ぎ入れ、豪快な「ひつまぶし風」の裏メニューを完成させた。



出来上がった丼の見た目に対し、氏原も思わず「ビシャビシャすぎない？」と笑いをこぼす。しかし、一口食べたサカモトは大きく目を見開いて口元を覆い、「これは美味い！」と絶賛。「明らかに味が上がる」と興奮気味に語り、想像以上の完成度に驚きをあらわにした。



続いて氏原もレンゲで口に運ぶと、「まぁ確かに」と深く頷き納得の表情を浮かべる。「文句言おうと思ったのに、なかった」と本音をこぼすスタッフに対し、氏原は笑いながら「すっごい出汁を感じる」と解説。サカモトも「とろろ蕎麦を彷彿とさせる」とその奥深い味わいを表現し、2人でアレンジのクオリティの高さを噛み締めた。



サカモトは「これやるな次から」「明らかに親子丼進む」と語り、この斬新な食べ方を高く評価した。動画の結びには星4つの高い評価が付けられており、いつものメニューに一工夫加えるだけで全く新しい味わいを生み出すこの手法は、読者が次に店舗を訪れた際、試してみたくなるような魅力的な選択肢を提示している。