「なんかメイクが古い…」原因はチーク！NGな塗り方4選

こんにちは。元美容部員・コスメコンシェルジュのアヤです。ちゃんとメイクしてるのに、なんか古く見える…。その原因、実はチークかもしれません。チークは血色感だけでなく、顔の印象や今っぽさを左右する重要パーツ。入れ方が少しズレるだけで、一気に古い印象に。そこで今回は、NG例と垢抜けるコツを紹介します。

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NG1：頬の高い位置に丸く入れる

いわゆる“おてもやん”チークは、可愛らしさは出るものの、幼く見えたり古い印象になりがち。今は丸く強調するよりも、ふんわり横に広げてナチュラルに血色を仕込むのが垢抜けるコツです。

NG2：色が濃すぎる

チークの色が濃すぎると、肌から浮いてしまい“塗ってる感”が強く出るため、一気に古い印象になりがちです。特に発色の強いピンクや赤をそのまま使うと、ひと昔前のメイクに見えてしまいます。

解決するには、一度手の甲やティッシュで色味を調整し、少量ずつ重ねることがポイント。ブラシでふんわり広めにぼかし、境目をなくすことで、内側からにじむような今っぽい血色感に仕上がります。

NG3：位置が低すぎる

頬の下側に入れると、顔がたるんで見えたり、疲れたような印象に。リフトアップして見せたいなら、黒目の内側〜こめかみにかけて、斜め上にぼかすと自然に引き上がった印象になります。

NG4：境目がくっきりしている

チークの境目がくっきりしていると、色が肌に溶け込まず、“塗りました感”が強く出てしまい、メイク全体が古い印象に見えがちです。特に輪郭がはっきりしたままだと、ひと昔前の仕上がりに見えます。

解決するには、ブラシで外側に向かってやさしくぼかし、境目をしっかり消すことが大切。仕上げにフェイスパウダーを軽く重ねると、より自然に肌になじみ、今っぽいふんわりとした血色感に仕上がります。

いかがでしたか？垢抜けるチークのコツは、「薄く・広く・なじませる」がポイント。

さらにツヤ系のチークを使うと、内側からにじむような血色感が出て、より自然で洗練された印象に仕上がります。

チークは、ほんの少しの違いで印象が大きく変わるパーツなので、古く見えると感じたら、一度入れ方を見直してみてくださいね。