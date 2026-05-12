

トランプ米大統領の演説を受け、日本の金融市場では株、債券、為替の「トリプル安」が進んだ=2026年4月2日、東京都中央区、朝日新聞社

経済ニュースでよく聞く「円安」「円高」。何となく分かっているつもりでも、人にきちんと説明しようとすると、意外と難しいものです。円の価値がどうなるかは、日本の経済や私たちの生活に大きな影響を与えます。輸出や観光、物価、海外旅行など、身近な場面とも深く関わります。基本的な仕組みを解説します。

この記事は、朝日新聞GLOBE＋で、2023年9月27日に配信されたものを再構成してお届けします。本編はこちらから

ざっくり要点

1. 円安・円高は為替相場の変動で決まり、日本円の相対的な価値を示す

2. 経済状況、金利差、為替介入が円安・円高を左右する主な要因

3. 円安は輸出や観光に有利、円高は輸入や海外旅行に有利

4. どちらも長期化すると経済への悪影響が生じる可能性がある

もっと知りたい

1, 円安・円高の仕組み

為替相場は、日本円と外国通貨の「需要と供給」のバランスで決まる。日本円を使いたい人が増えれば円高になり、売りたい人が増えれば円安になる。背景には、経済成長への期待、輸出入の動き、投資マネーの流れがある。たとえば、日本経済が好調で将来性があると見られれば、海外の投資家が日本の株式や国債を買おうと円を必要とし、円高になりやすい。逆に、景気が悪化すると投資が減り、円の需要が低下して円安につながる。為替は単なる数字の上下ではなく、国の経済状況や市場の評価が反映された結果だ。

2, 金利差が円安・円高に与える影響

金利は為替を動かす重要な要因だ。日本の金利が他国より高ければ、より多くの利息を得ようと資金が日本に集まり、円高になりやすい。反対に、日本の金利が低いと、円を借り、金利が高い外貨に替えて運用する動きが強まる。この取引では円が売られるため、円安が進む。米国の実質金利が日本のそれを上回る状態が続くと、円安圧力の一因となる。為替は国際的な資金移動と直結しており、金融政策の違いが如実に表れる。

3, 円安がもたらすプラスの影響

円安は輸出業や観光業にとって追い風となる。日本製品は海外で割安に見えるため売れやすくなり、企業収益の改善につながる。観光分野でも、外国人旅行者にとって日本での消費が割安となり、訪日客の増加が期待される。さらに、海外売上を円に換算した場合の金額が増えるため、企業が海外展開を進めやすくなる側面もある。農産物や水産物の輸出拡大、雇用の確保にも波及する可能性がある。

4, 円安・円高は暮らしにどう関係するか

円安は輸入品価格を押し上げ、食料や燃料の値上がりにつながる。一方、円高は海外旅行や輸入品購入を安くする反面、輸出業の競争力を下げる。私たちの生活は為替と密接に結びついており、どちらが「良い」「悪い」と単純に言い切れない。重要なのは、どちらかに偏りすぎないバランスであり、経済政策や為替の動向を理解した上で状況を見極めることだ。

記者のひとこと

2026年現在、すっかり円安が定着した状況が生まれています。国内の観光業にとっては外国人旅行者の増加がプラスに働きますが、輸入品の価格は高くなり、生活への影響は大きいものがあります。為替や経済政策と密接に関係する円安と円高を理解することは、これからの経済の方向を読む手がかりになります。

より詳しく知りたい人はこちら

会見で記者の質問を聞く日本銀行の植田和男総裁＝2023年9月22日、東京都中央区、伊藤進之介撮影

朝日新聞GLOBE＋

円安・円高という言葉をよく耳にしたことがあるかと思います。日本の経済や生活に影響を与える重要な要素であるこの状態について、わかりやすく解説します。

円安・円高とはどういう状態？わかりやすく簡単に解説

関連記事はこちら

物価は「通貨の価値」、決めるのは政策 消費者・納税者・有権者として目を凝らそう

新たな「通貨」次々と生まれる時代 金融政策のありようは変わるのか

「金利なし」のイスラム金融 普通の銀行と併存するマレーシア その仕組みと歴史

日本もついに「金利のある世界」へ30年ぶり上昇か、住宅ローン選びで明暗分かれる？

「1分でわかる○○」シリーズ

忙しい読者の皆様へ、朝日新聞の記者が取材した海外ニュースやエンタメ、ライフスタイル情報をコンパクトにお届け。サクッと読んで会話のネタや就活の知識にも役立ちます。通勤や休憩中の“すきま時間”で、「世界の今」をスマートにキャッチしませんか？

◆シリーズの一覧はこちらから