「79歳の母が20年続けた朝のウォーキングをやめる原因は、近所のオジイ（70代）が好意を向けてくるからだそうです。『男の人って、どうしてあんなに自信満々なの？お世辞を全部真に受けて…』って言ってました」



【漫画】独身おぢ52歳「子ども3人ほしいの 奥さんは20代がいいな〜」

一線を超えたアプローチに辟易してしまった母について、イラストレーターのayatora（＠ayatora2008、以下ayatora）さんがThreadsに投稿したところ話題に。



相手にこれ以上、誤解を招かずに済む行動に対して、共感と同情の声が続々とあがりました。



「興味ない人は褒めないに限る。なんなら笑顔で挨拶しないぐらいの気持ちが大事」

「大迷惑」

「お母さんの趣味を返していただきたい！！お母さん、お疲れ様です……」



おばさんになったら「安心」と揶揄されることもありますが、そうではないケースは少なくないようです。



「仕事仲間のお婆さん70代未亡人もゴルフ仲間の打ち上げ飲み会の帰りに80近いジジイが暗がりで手握ってきたんだって」

「うちの母も、もうおばあちゃんなのにストーカーされて父が駅まで迎えに行ってました」

「母も喫茶店に行くのが楽しみだったのに、そこでじじいが好意を向けてきて行けなくなりました」

「うちの母も毎朝の散歩で待ち伏せしている男性がいて、本当に嫌だから散歩の時間をずらしてると言っていました」



投稿には、同様のエピソードも多く寄せられました。



その後の投稿で「複数人に心配されており、母は外を歩くのが好きなので、日中にウォーキングは続けるそうです。 お世辞を言ってるのは母じゃなくて、その男性の周りの人間です。学歴とか職業に自信があるタイプらしいです」と報告。



ayatoraさんに詳しく話をお聞きしました。



愛想が良いタイプなので……

――この男性とお母さまのお付き合いは長いのでしょうか



「そうですね、35〜45年くらい前でしょうか。ただ、ご近所で付き合い自体は長いのですが、親しくした記憶は無さそうです」



――どうしてその男性はお母さまのことを？



「母は社交的で愛想がいいからだと思います。誰にでもにこやかに挨拶するタイプなので。本人もモテるタイプだと自覚はあるそうです」



――お母さまはこの男性のことをどのように感じてらっしゃるんでしょうか



「母の早朝ウォーキングコースにその方のお家があって、今までもよく通っていたみたいなんですが、それまであまり会うようなことは無かったのに、2日連続で早朝にその男性が外にいたことが待ち伏せに感じて恐怖だったそうです。



ほかにも、電話番号聞かれたり、家に押しかけられたりもしていて…。自分の愛想の良さが原因だとはわかってはいるようですが、これがデフォルトだからなかなか直らない…。近所の方みたいなので、とにかく避ける方向で動くみたいです」



――その後いかがですか？



「特に母から愚痴の電話とか無いので、たぶんお散歩の時間変えてやり過ごしてるんだと思います」



――ayatoraさんはこの男性に対してどう思われますか？



「『相手が迷惑そうにしてることに気が付かないのは残念かも…』と思ってしまいました。



ただ、今回の投稿に同様の経験をされた方がとても多かったので、同様の問題を抱えている人は多いのだなと。高齢者問わず、恋愛自体は良いと思ってはいるので、相手の感情を慮った上で行動していただければ」



◇ ◇



確かに、最近恋愛を楽しんでいるシニア世代は多く見受けられます。



結婚相談所「パートナーエージェント」を運営する「タメニー株式会社」が2025年9月に、50〜79歳の未婚男女2,403人と、20〜28歳の未婚男女2,401人を対象に実施した「独身ミドル・シニア世代とZ世代の婚活・恋活観」（※）に関するアンケート調査の結果によると、独身ミドル・シニア世代では6人に1人が「交際している相手がいる」と回答。



さらに、2割強が「結婚相手・恋人が欲しい」という結果に。高齢になっても「恋愛をしたい」という人は一定数いるということがわかりました。



恋愛はいくつになっても生活に彩りを与えてくれます。ただし、相手あってのものです。独りよがりの思い込みになっていないのか客観的に受け止め、相手の気持ちを感じ取り、思いやりをもって接することが何歳になっても必要なのかもしれません。



そんなayatoraさん、LINEスタンプ『意外と使えるリアル猫シリーズ』リアルな猫たちの中には、ぶさかわな表情も含めてたまりません。Instagramでもイラスト作品を随時アップ中です。



（※）「独身ミドル・シニア世代とZ世代の婚活・恋活観」（タメニー株式会社）



調査方法：インターネット調査

調査対象：20〜28歳 未婚男女2,401人、50〜79歳 未婚男女2,403人。「結婚相手・恋人が欲しい」未婚の20〜28歳男女 300人、50〜79歳男女301人



集計期間：2025年8月22〜25日、28〜29日



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・福尾 こずえ）