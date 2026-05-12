ダウ平均は振幅 イラン情勢は依然混迷 メモリーなどの半導体関連は引き続き上昇＝米国株概況
NY株式11日（NY時間16:24）（日本時間05:24）
ダウ平均 49704.47（+95.31 +0.19%）
S＆P500 7412.84（+13.91 +0.19%）
ナスダック 26274.13（+27.05 +0.10%）
CME日経平均先物 62910（大証終比：+510 +0.81%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は先週末終値を挟んでの振幅が続いた。イラン情勢は依然として混迷しており、原油相場の上昇が米株式市場を圧迫。今週の米中首脳会談を前に、何らかの道筋が見えることを市場は期待していたが、状況に進展はないようだ。イラン側の回答に対してトランプ大統領が「受け入れ不可能」と述べていた。イランも核技術および濃縮を諦める気配はない模様。
マグニフィセント７などＩＴ・ハイテク大手には売りも入り、上げ一服といったところだが、メモリーなどの半導体関連は引き続き上げを伸ばし、米株式市場のセンチメントは維持されている。下押す動きまでは見られず、あくまで最高値圏での調整といったところ。
ストラテジストからは「イラン情勢や原油ショックによって、経済は予想よりもやや減速する可能性がある一方、それ以上に大きな構造的要因が存在し、全体的な経済は多くの人が想定するよりも良好な状態を維持するはずだ」とのコメントが出ていた。
１－３月期決算は峠を越したが良好な内容で、イラン情勢が不透明な中でも米株式市場を下支えした。今週は、アンダーアーマー＜UAA＞やシスコシステムズ＜CSCO＞、アプライド＜AMAT＞など２－４月期の決算が始まる。小売り大手なども混ざり、５月２０日のエヌビディア＜NVDA＞まではまだまだ目が離せない状況は続く。
経済指標では今週、４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）や生産者物価指数（生産者物価指数（ＰＰＩ）、輸入物価といったインフレ指標が発表予定。イラン紛争によるエネルギー高がインフレに与える影響を探る手掛かりとして注視される。
明日の米ＣＰＩは比較的強い内容が見込まれており、ＦＲＢの年内据え置き観測を正当化する内容との見方も出ている。
肥料のモザイク＜MOS＞が決算を受け下落。１株利益が予想を大きく下回った。ＥＢＩＴＤＡも予想を下回っている。第２四半期のカリおよびリン酸塩の販売数量の見通しが予想を下回ったことが嫌気されている模様。
光学・フォトニクス製品のルメンタム＜LITE＞が大幅高。ナスダックが、同社を５月１８日の市場開始前にナスダック１００指数へ採用すると発表した。
バイオ医薬品のリキディア＜LQDA＞が決算を受け大幅高。主力薬ユートレピアの採用拡大が継続。
食肉加工のタイソン・フーズ＜TSN＞が下落。トランプ政権が、過去最高水準となっている牛肉価格への対応策の一環として、海外からのステーキ肉やひき肉用牛肉の輸入拡大に向けた措置を進めていると伝わったことが嫌気。
イスラエルの医療機器、アルファ・タウ・メディカル＜DRTS＞が大幅高。米国で実施している再発性こう芽腫（グリオブラストーマ）向け「アルファ・ダート」試験で良好な中間結果を報告したことが材料視された。
カナダの鉱山開発、バリック・マイニング＜B＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。金販売量も予想を上回っている。３０億ドルの自社株買いも承認した。
光ファイバーのコーニング＜GLW＞が大幅高。米大手銀が最上位推奨銘柄群「ＵＳ１リスト」に採用したことが好感されている。
ステーブルコインのサークル・インターネット＜CRCL＞が上げ幅を伸ばし大幅高。取引開始前に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、売上高および準備金利益は予想を下回ったものの、１株利益およびＥＢＩＴＤＡは予想を上回った。現在開発している新ブロックチェーン「Ａｒｃ」に関連した暗号資産「ＡＲＣトークン」の事前販売で２．２２億ドルを調達したとも明らかにした。
ダウ平均 49704.47（+95.31 +0.19%）
S＆P500 7412.84（+13.91 +0.19%）
ナスダック 26274.13（+27.05 +0.10%）
CME日経平均先物 62910（大証終比：+510 +0.81%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は先週末終値を挟んでの振幅が続いた。イラン情勢は依然として混迷しており、原油相場の上昇が米株式市場を圧迫。今週の米中首脳会談を前に、何らかの道筋が見えることを市場は期待していたが、状況に進展はないようだ。イラン側の回答に対してトランプ大統領が「受け入れ不可能」と述べていた。イランも核技術および濃縮を諦める気配はない模様。
マグニフィセント７などＩＴ・ハイテク大手には売りも入り、上げ一服といったところだが、メモリーなどの半導体関連は引き続き上げを伸ばし、米株式市場のセンチメントは維持されている。下押す動きまでは見られず、あくまで最高値圏での調整といったところ。
ストラテジストからは「イラン情勢や原油ショックによって、経済は予想よりもやや減速する可能性がある一方、それ以上に大きな構造的要因が存在し、全体的な経済は多くの人が想定するよりも良好な状態を維持するはずだ」とのコメントが出ていた。
１－３月期決算は峠を越したが良好な内容で、イラン情勢が不透明な中でも米株式市場を下支えした。今週は、アンダーアーマー＜UAA＞やシスコシステムズ＜CSCO＞、アプライド＜AMAT＞など２－４月期の決算が始まる。小売り大手なども混ざり、５月２０日のエヌビディア＜NVDA＞まではまだまだ目が離せない状況は続く。
経済指標では今週、４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）や生産者物価指数（生産者物価指数（ＰＰＩ）、輸入物価といったインフレ指標が発表予定。イラン紛争によるエネルギー高がインフレに与える影響を探る手掛かりとして注視される。
明日の米ＣＰＩは比較的強い内容が見込まれており、ＦＲＢの年内据え置き観測を正当化する内容との見方も出ている。
肥料のモザイク＜MOS＞が決算を受け下落。１株利益が予想を大きく下回った。ＥＢＩＴＤＡも予想を下回っている。第２四半期のカリおよびリン酸塩の販売数量の見通しが予想を下回ったことが嫌気されている模様。
光学・フォトニクス製品のルメンタム＜LITE＞が大幅高。ナスダックが、同社を５月１８日の市場開始前にナスダック１００指数へ採用すると発表した。
バイオ医薬品のリキディア＜LQDA＞が決算を受け大幅高。主力薬ユートレピアの採用拡大が継続。
食肉加工のタイソン・フーズ＜TSN＞が下落。トランプ政権が、過去最高水準となっている牛肉価格への対応策の一環として、海外からのステーキ肉やひき肉用牛肉の輸入拡大に向けた措置を進めていると伝わったことが嫌気。
イスラエルの医療機器、アルファ・タウ・メディカル＜DRTS＞が大幅高。米国で実施している再発性こう芽腫（グリオブラストーマ）向け「アルファ・ダート」試験で良好な中間結果を報告したことが材料視された。
カナダの鉱山開発、バリック・マイニング＜B＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。金販売量も予想を上回っている。３０億ドルの自社株買いも承認した。
光ファイバーのコーニング＜GLW＞が大幅高。米大手銀が最上位推奨銘柄群「ＵＳ１リスト」に採用したことが好感されている。
ステーブルコインのサークル・インターネット＜CRCL＞が上げ幅を伸ばし大幅高。取引開始前に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、売上高および準備金利益は予想を下回ったものの、１株利益およびＥＢＩＴＤＡは予想を上回った。現在開発している新ブロックチェーン「Ａｒｃ」に関連した暗号資産「ＡＲＣトークン」の事前販売で２．２２億ドルを調達したとも明らかにした。