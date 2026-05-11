奔放刑事・真奈美（森カンナ）、容疑者・神木譲（前田公輝）と遂に対面『多すぎる恋と殺人』6話あらすじ
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第6話が、きょう11日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
今夜放送の第6話では新章が開幕。14人もの真奈美のマイラブの殺害を指示したと自白する精神科医・神木譲（前田公輝）の出頭で、ペースを乱される真奈美。自身を『アイチャン』と名乗る神木は本当に容疑者なのか。
14件の犯行すべてを指示したと自供する神木だが、捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）の取り調べには応じようとしない。「谷崎真奈美さんを呼んでいただけますか？」の一点張りで、事件の詳細については、真奈美以外に話すつもりはないと言う。
謹慎を解かれた真奈美は、後輩刑事の黒岩とともに神木を取り調べることに。真奈美の顔を見るなり、「会いたかったです。…真奈美さん」と不気味にほほ笑む神木に、「なぜ私ではなく、マイラブのみんなを殺すんですか」と睨みつける真奈美。
挑発するような発言ばかりをする神木だが、院長を務めるクリニックの看護師たちは、口をそろえて「人助けが好きな人格者」と神木を聖人君子のように崇める。一体神木は何者なのか。
【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
14件の犯行すべてを指示したと自供する神木だが、捜査一課管理官・高峰綾乃（桜井玲香）の取り調べには応じようとしない。「谷崎真奈美さんを呼んでいただけますか？」の一点張りで、事件の詳細については、真奈美以外に話すつもりはないと言う。
謹慎を解かれた真奈美は、後輩刑事の黒岩とともに神木を取り調べることに。真奈美の顔を見るなり、「会いたかったです。…真奈美さん」と不気味にほほ笑む神木に、「なぜ私ではなく、マイラブのみんなを殺すんですか」と睨みつける真奈美。
挑発するような発言ばかりをする神木だが、院長を務めるクリニックの看護師たちは、口をそろえて「人助けが好きな人格者」と神木を聖人君子のように崇める。一体神木は何者なのか。