「迷惑行為が看過できない状況」ケツメイシ、ツアー来場者に注意喚起 飲酒…撮影をめぐる禁止行為相次ぐ
RYO（MC）、RYOJI（Vo＆MC）、大蔵（MC）からなる3人組ラップグループ・ケツメイシが11日、公式SNSを更新。現在開催中のツアー来場者に注意喚起を行った。
【写真】相次ぐマナー違反に…ケツメイシが発表した声明全文
現在、メジャーデビュー25周年を記念した全国11都市で17公演を開催する全国アリーナツアーを開催中だが、「近年、残念ながら一部のお客様による、場内へのアルコールの持ち込みや場内撮影・録音などの禁止行為に関して多くの報告を受けております」と伝え、「すべての皆様に安全で快適なライブを楽しんでいただくため、スタッフからの注意喚起をさらに強化させていただくと同時に、皆様にもご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけた。
また飲酒をめぐるマナーについても言及し、「接触行為や場内に飲料をこぼすなど、周辺のお客様の迷惑になるとともに、公演・演出の妨げとなる場合がございます。今後も改善されない場合は、アルコール飲料の販売は中止せざるを得ません」とした。
その上で「ごく一部のお客様の禁止行為違反による他のお客様への迷惑行為が看過できない状況となっており、自由にライブを楽しんでいただきたいというアーティストの思いに反し、このようなお願いをせざるを得ない状況を招いております。ご来場の皆様が楽しくワッショイ♪できるよう、節度をもった行動をお願いいたします」と呼びかけた。
【写真】相次ぐマナー違反に…ケツメイシが発表した声明全文
現在、メジャーデビュー25周年を記念した全国11都市で17公演を開催する全国アリーナツアーを開催中だが、「近年、残念ながら一部のお客様による、場内へのアルコールの持ち込みや場内撮影・録音などの禁止行為に関して多くの報告を受けております」と伝え、「すべての皆様に安全で快適なライブを楽しんでいただくため、スタッフからの注意喚起をさらに強化させていただくと同時に、皆様にもご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけた。
その上で「ごく一部のお客様の禁止行為違反による他のお客様への迷惑行為が看過できない状況となっており、自由にライブを楽しんでいただきたいというアーティストの思いに反し、このようなお願いをせざるを得ない状況を招いております。ご来場の皆様が楽しくワッショイ♪できるよう、節度をもった行動をお願いいたします」と呼びかけた。