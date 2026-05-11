こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月11日は、浮かせる収納で洗面台がすっきり整う山崎実業の「フィルムフック 歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック 4521」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

山崎実業(Yamazaki) フィルムフック 歯ブラシホルダー 5連 ブラック 約W12.5×D3.5×H4cm タワー tower 電動歯ブラシの替え 浮かせる収納 衛生的 4521 1,263円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

洗面台のごちゃつきや歯ブラシスタンドのぬめりを解決してくれる山崎実業の歯ブラシホルダーがお買い得

山崎実業の「フィルムフック 歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック 4521」は、フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けられ、浮かせる収納で歯ブラシがぬめらず衛生的。

シンプルでスタイリッシュなtowerシリーズらしいデザインで、洗面空間をおしゃれに整えてくれます。

今なら15％オフの1,263円とお得な価格で販売中。

壁に穴をあける必要がなく、平で光沢のある面に貼るだけで簡単に設置可能です。

工具不要なので賃貸住宅でも使いやすいのが魅力。貼り直しもしやすく、設置場所の変更も気軽にできますよ。

歯ブラシやシェーバーを浮かせて衛生的に収納できる

歯ブラシが接地しないため水切れが良く、ぬめりや雑菌の繁殖を防ぎやすい設計となっています。

最大5本まで収納できるので、家族みんなの歯ブラシや、電動歯ブラシの替えブラシ、シェーバーの収納にも便利です。

無駄のないシンプルなデザインで、どんな洗面所にも自然に馴染みます。

生活感を抑えつつ、すっきりおしゃれに魅せられるのが嬉しいポイントです。

山崎実業(Yamazaki) フィルムフック 歯ブラシホルダー 5連 ブラック 約W12.5×D3.5×H4cm タワー tower 電動歯ブラシの替え 浮かせる収納 衛生的 4521 1,263円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月11日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp