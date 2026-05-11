インド首相 国民に燃料使用や海外旅行、金購入控えるよう呼びかけ インド首相 国民に燃料使用や海外旅行、金購入控えるよう呼びかけ

リンクをコピーする みんなの感想は？

インド首相 国民に燃料使用や海外旅行、金購入控えるよう呼びかけ



インドのモディ首相は在宅勤務を推奨し、不要不急の海外渡航、金購入を控えるよう呼びかけた。



米イラン戦争による原油価格高騰を受け国民に自粛を呼びかけ。



燃料使用の削減と移動の自粛。ガソリンやディーゼル、ガスを慎重に使用するように、必要な分だけを使用するよう努力しなければならない。在宅勤務やオンライン会議など新型コロナウイルスのパンデミック時に導入された措置を講じるべき。農家は化学肥料の使用量を半減させるべき。不必要な海外旅行を控え国内観光を選択し、1年間は不要な金の購入を控えるべき。

外部サイト