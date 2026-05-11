ウルフすぎない”上品さがカギ！【40・50代】が似合う♡「大人ウルフ」

大人世代がトレンドのウルフヘアに挑戦するなら、個性を主張しすぎず上品にまとめるのがポイントです。最近はレイヤーの入れ方を工夫して、自然なボリューム感や首元のくびれを作るスタイルが人気を集めているよう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今の長さを活かしつつ垢抜けられそうな、大人ウルフをご紹介します。

控えめなレイヤーが上品なネオウルフ

従来のウルフよりもレイヤーを控えめにした、ボブレングスのネオウルフです。カラーにはアッシュグレーを合わせることで、落ち着いた髪色と丸みのあるフォルムが調和し、大人可愛い雰囲気に。ベースはサイドまでくるんと外ハネにして、軽やかさも演出しています。

ナチュラルブラウンの軽やかなプチウルフボブ

肌なじみの良いナチュラルブラウンで染め上げた、メリハリ控えめなプチウルフボブです。首元でくびれを作り、軽めに削いだベースを外ハネにすることで、全体を軽やかに整えています。ほどよくエッジを効かせつつも派手になりすぎないため、ナチュラルに垢抜けを叶えたい人にフィットしそうです。

ふんわりと立ち上がる、ひし形ウルフボブ

トップの根元を立ち上げてショートヘアのようにふんわりと丸みを持たせた、ひし形シルエットのウルフボブです。首元でグッとくびれを作ってから毛先を外ハネにさせることで、軽やかで大人可愛い雰囲気に。ショートからの伸ばしかけの期間も、オシャレなシルエットを楽しめそうです。

ハイライトが映えるミディアムウルフ

暖色ブラウンをベースに、ハイライトで白髪をぼかしたミディアムウルフです。トップは内側に、ベースを軽く外側へ向かわせることで、ふんわりとボリューム感を出しながら、首元はすっきりとした印象に。オイルなどでウェット感を出せば艶が際立ち、若々しさもプラスされそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様、@yuuna__iwama様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。