【ANA×ロンハーマンワイキキ】おしゃれでかわいいエコバッグを徹底レビュー。書店でも買えるよ♪

2026年4月14日（火）、宝島社よりANAと大人気のロンハーマンがコラボしたブランドムック『ANA presents Ron Herman Waikiki SPECIAL BOOK』が発売されました。

（写真）【ANA×ロンハーマンワイキキ】おしゃれでかわいい！エコバッグ

スペシャルアイテムとして付いてくるのは、ANAが企画し、ロンハーマンのデザインをもとにバッグブランド「BAGGU（バグゥ）」が制作したエコバッグ。今回は、実際にエコバッグをゲットした筆者が、デザインやサイズ感、収納力などを詳しくレビューします。

【ANA×ロンハーマンワイキキ】おしゃれでかわいい！エコバッグを徹底レビュー

2026年4月14日（火）発売の『ANA presents Ron Herman Waikiki SPECIAL BOOK』税込5,489円

素材・サイズ

素材：ナイロン（100％リサイクル）

サイズ：（約）高さ40×幅38×マチ14cm（持ち手を含まず）

持ち手：（約）48cm

耐荷重：（約）15kg

ロンハーマンがバッグブランド「BAGGU」に別注生産！特別感あふれるエコバッグ

エコバッグは、ロンハーマンがバッグブランド「BAGGU」に別注生産したアイテムです。

カラーは、ライトブルーとピンクの2色展開。今回は、ピンクをチョイスしました。

素材には、100％リサイクルナイロンを使用。環境目標を掲げるロンハーマンらしさを感じる、こだわりの詰まった素材選びも魅力です。

生地はしっかりとしていて、耐荷重は約15kg。たくさん買い物をした日でも安心して使えそうな、頼もしさのある作りです。

デザインは、ピンク×ピンクのギンガムチェック柄。一見シンプルなチェックに見えますが、よく見るとその中にヤシの木やパイナップル、ハートのモチーフが隠れていて、遊び心たっぷりのプリントがたまらなくキュート！

ピンクカラーでも甘くなりすぎず、大人のコーデにもなじみやすい絶妙な色味なのも好印象でした。

さらに、サイドのマチ部分にはANAとRon Herman WAIKIKIのWネームタグ付き。タグの配色までかわいく、細かな部分にまでこだわりを感じるデザインです。

2Lペットボトルが6本収納できる大容量！デイリーにも旅行にも活躍

実際に2Lのペットボトルを入れてみたところ、なんと6本も収納できました。見た目以上にしっかり入る大容量サイズで、お買い物バッグとしてかなり優秀です。

持ち手は長めに作られているため、肩がけもラクにできるのがうれしいポイント。荷物が重くなっても持ち運びしやすく感じました。

さらに、バッグを収納できる共布のポーチ付きなのも便利。ポーチにもWネームの織りタグが付いており、細部まで抜かりなくかわいく仕上げられています。

軽くて持ちやすく、コンパクトに持ち歩けるので、旅行用のサブバッグとしてはもちろん、デイリー使いにも活躍してくれそう。ひとつ持っておくと、さまざまなシーンで頼れるアイテムです。

＊

『ANA presents Ron Herman Waikiki SPECIAL BOOK』のスペシャルアイテムは、見た目のかわいさだけでなく、収納力や持ちやすさまでしっかり備えた、満足度の高いエコバッグでした。

ロンハーマンらしい洗練されたデザインに、BAGGUならではの実用性、さらにANAとのコラボならではの特別感も加わり、思わず手に取りたくなる仕上がりです。ムック本としては価格がやや高めに感じられるかもしれませんが、そのぶん満足感のあるスペシャルアイテムだと感じました。デイリーにも旅行にも使いやすく、長く活躍してくれそうな一品です。

気になった方は、ぜひ書店などでチェックしてみてくださいね。

■書籍情報

『ANA presents Ron Herman Waikiki SPECIAL BOOK』

発売日：2026年4月14日

価格：5,489円（税込）

販売場所：宝島チャンネル、全国の書店、EC書店など