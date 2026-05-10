息子が片道3kmの車通勤を始めたのですが、「月のガソリン代が思ったより高い」と驚いています。毎日使うと負担はそんなに変わるものなのでしょうか？ 通勤コストの考え方を解説！

片道3kmでもガソリン代は積み重なる理由

片道3kmという距離だけを見ると、ガソリン代はわずかに思えます。しかし、毎日往復で6km走ると、1週間（5日勤務）で約30km、1ヶ月では約120kmになります。これに燃費を掛け合わせると、一定の負担になることが分かります。

例えば、燃費が1リットルあたり15kmの車の場合、120km走るには約8リットルのガソリンが必要です。ガソリン価格が1リットル170円とすると、月のガソリン代は約1360円になります。一見すると大きな負担ではないように見えますが、これはあくまで最低限の計算です。

実際には、信号待ちや渋滞、エアコン使用などで燃費は悪化しやすく、想定よりガソリン消費が増えることもよくあります。また、コンビニや買い物への寄り道が増えると、走行距離はさらに伸びていきます。その結果、「短距離なのに高い」と感じやすくなるのです。



ガソリン代以外にもかかる通勤コスト

車通勤のコストはガソリン代だけではありません。見落としがちですが、維持費も重要なポイントです。代表的なものとして、自動車保険料、車検費用、オイル交換、タイヤ交換などが挙げられます。

これらは一度に大きく支払うものもあれば、定期的にかかるものもありますが、すべて「車を保有・使用することで発生するコスト」です。例えば車検は2年ごとですが、1年あたりに均すと数万円になることもあります。さらに駐車場代が必要な場合は、月々の固定費として家計に影響します。

つまり、ガソリン代だけを見て「安い」と判断するのではなく、年間でどれくらいかかっているかを把握することが重要です。こうした視点を持つことで、実際の負担がより明確になります。



通勤コストは「頻度」と「固定費」で考えるのがポイント

通勤コストを考える際には、「1回あたり」ではなく「月単位・年単位」で見ることが大切です。1回の移動コストが小さくても、毎日積み重なることで大きな差になります。

また、車には固定費と変動費があります。ガソリン代は走った分だけ増える変動費ですが、保険料や税金は使わなくてもかかる固定費です。すでに車を保有している場合は、「せっかく持っているから使おう」と考えがちですが、実際には使うほど変動費は増えていきます。

例えば、徒歩や自転車で通える距離でも車を使い続けると、ガソリン代だけでなく車の劣化も進み、将来的な修理費も増える可能性があります。このように、通勤手段の選択は長期的なコストにも影響します。



無理なく通勤コストを抑えるための工夫

短距離の通勤であれば、天候や体調に問題がない日は自転車や徒歩を取り入れるだけでも、ガソリン代を抑えることができます。週に数日でも車を使わない日を作れば、月単位で見ると一定の節約効果が期待できます。

また、車を使う場合でも、急発進や急ブレーキを避けることで燃費は改善します。さらに、不要な荷物を減らしたり、タイヤの空気圧を適切に保ったりすることも効果的です。こうした小さな工夫の積み重ねが、結果としてコスト削減につながります。

通勤コストは「距離が短いから安い」とは限りません。重要なのは、どれくらいの頻度で使い、どんな維持費がかかっているのかを全体で把握することです。日々の使い方を少し見直すだけでも負担は軽くできますので、無理のない範囲で工夫を取り入れてみてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー