100均何件もハシゴしてなんとか入手！売り切れ続出で棚がすっからかん…今話題の激かわグッズ

最近ダイソーで、ちいかわグッズが買えると話題！購入制限が設けられているなど、かなり人気の様子です。自宅回りの店舗では既に売り切れていて、棚がすっからかんの状態…。お出かけ先のダイソーでたまたま発見して、なんとか巾着を2種類購入できました！とにかくデザインの可愛さに圧倒♡実用性も抜群です！

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商品情報

商品名：巾着

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：200mm×230mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903320167834

商品名：プチ巾着

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：95mm×120mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903320167827

売り切れ店舗続出…！ダイソーで今話題のちいかわグッズをなんとか入手！

最近ダイソーで、ちいかわグッズが買えると話題になっていますよね！購入制限が設けられているなど、かなり人気の様子。

筆者が訪れた自宅回りの店舗では既に売り切れていて、棚がすっからかんの状態…。お出かけ先のダイソーでたまたま発見し、なんとか購入することができました！

今回ご紹介するのは、こちらの巾着2種類。大サイズが220円（税込）で、小サイズが110円（税込）です。

ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガなどのイラストがあしらわれた、ファン必見の可愛らしいデザイン♡

表・裏ともに、しっかりとイラストが描かれていて、プチプラながらにこだわりを感じます！

紐にもさりげないこだわりが。大サイズはピンク、小サイズはブルーの紐が使用されています。

巾着の色に合わせて組み合わせが考えられている点が嬉しいですね。

大サイズは旅行に◎小サイズは小物の整理に大活躍！

大サイズの大きさは約200mm×230mm。

旅行時の着替えや衣類の仕分け、バッグの中の大きなものをまとめるのに最適です。

靴下を3足入れても、まだまだ余裕があるサイズ感。さらに、ハンドタオルなどの小物を数枚追加できそうです。

小サイズの「プチ巾着」は、ありそうでなかった絶妙な小ぶりサイズ。カバンの中で迷子になりがちなガジェット小物や、リップ、目薬などのケア用品を整理するのに役立ちます。

サイズは約95mm×120mm。充電アダプターとケーブルをセットで入れると、驚くほどピッタリ収まります。

よく使うものをスマートにまとめられて、必要なときもサッと取り出せて便利です。

今回はダイソーで購入した、ちいかわの巾着を2種類ご紹介しました。

どのグッズもなかなか入手しにくい状況なので、まだ棚に残っていたらとてもラッキー！もし見つけられたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。