大人の夏メイクは″自然なツヤ″をプラス。ロフトで買える、注目の韓国コスメ5つ。《編集部レビュー》

ロフトでは2026年4月18日から5月29日までの期間、昨年に続き5回目となる「ロフト Kコスメフェスティバル 2026SS」を開催中です。

韓国コスメだけを集結させた本イベント。今年の夏は、ロフト先行販売品を含めて136ブランド・全670種類ものコスメがラインアップされています。

今回記者が注目したのは、大人の夏メイクに取り入れたい、自然なツヤを演出するアイテム。ナチュラルな光沢感を出しながら、夏の刺激からも守ってくれる超万能コスメを紹介します。

UVカットにうるおいキープの効果も

●レッドブレミッシュ. クールスージングジェリーミスト／Dr.G.

夏場のメイク悩みとして、どうしても気になってしまう"顔のほてり"。アイスヒアルキューブや10種類のCICA成分を配合したミストを肌に吹きかければ、ひんやり感をキープしながら、角層までうるおいを与え、乾燥・紫外線などの刺激による肌のゆらぎを防いでくれるアイテムです。

肌に優しく密着し、しっかりとうるおいが感じられるような使用感です。微粒のミストと肌に触れた瞬間のひんやり感で使い心地がとっても爽やか。メイク前にも外出時にも、シーン問わず暑い夏に活躍する予感......！

価格は、オンラインが2420円（100ml）、オフラインが1540円（50ml）。

●スターダストグロウエッセンス JUPITER／KOCOSTAR

顔だけでなくボディーにも使える保湿美容液ですが、なんと超微粒のパールを配合。乾燥してくすみがちな肌にうるおいを与えながら、自然光を受けるとキラッとさり気ない輝きを放ちます。

配合されているパールは驚くほど細かく、肌の色にもスッとなじむツヤ感で、大人も抵抗なく使えます。デコルテや首筋、チークの上などに重ねて使ってみて。ベリーと紅茶を合わせた大人な甘さがふんわり香り、香水としての要素も楽しめます。

価格は1320円。

●サンシールドグローイーチーク 01 シエナ／Laka

SPF 50+・PA++++という高いUVカット効果を備えたチークは、炎天下のアクティブなお出かけでも安心できる存在。紫外線から肌を守りながら、透明感とやわらかな血色感を与えられる優れものです。

肌に乗せて手で優しく広げていくと、素肌からジュワっとにじみ出たようなみずみずしさと血色感が。これ一つ使えば、多幸感メイクの完成！ ハイライトに似た光沢感に、ピタッとした密着感もあり、とにかく高機能です。

価格は1980円。

●ジューシーフラッシュリップオイル 02 ベリーアップ／rom&nd

ちゅるんとしたボリュームとツヤっとした透明感のある唇を演出してくれるリップオイル。しっとりとした質感なのに、べたつきを感じるどころか軽やかさを感じるから不思議です......。

パキッとした色味に見えますが、唇の色味を優しく底上げしてくれるような肌なじみ感があります。これ1本で仕上げたり、お気に入りのリップと合わせたり、使い道は様々。唇にフィットするスクープ型チップで、塗り心地も抜群です。

価格は1485円。

●ゲンバリップティント 01 ベージュローゼ／Pyt

乾燥や蛍光っぽさの色味への変色など、意外とデメリットも多いリップティント。そんな概念を変えてくれるのが、数々のK-POPアイドルのメイクを担当するDASOM氏が手掛ける"水分膜ティント"です。

まるで水に触れたようなみずみずしさと、美容液をたっぷりつけたようなしっとり感を両立したテクスチャー。8種類のヒアルロン酸が含まれているので、夏場特有の乾燥対策にも強い味方になってくれます。トレンド感のあるヌーディーなピンクベージュは、オフィスシーンにも◎。

価格は1980円。

今回紹介したアイテムは、手持ちのメイク用品にプラスアルファするだけで、ワンランクアップした、幸福度高めな夏メイクが作れちゃいます！

韓国コスメ初心者の人も手に取りやすいアイテムばかりなので、気になる人はチェックしてみて。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな