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【高配当投資】SCHD VS カバコETF 配当投資を10年以上やるなら絶対に知っておくべき事実。知らずに選ぶと数百万円の差がつく！【SCHD/VIG/JEPQ/QQQI/GPIQ/563A】

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YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が「【高配当投資】SCHD VS カバコETF 配当投資を10年以上やるなら絶対に知っておくべき事実。知らずに選ぶと数百万円の差がつく！【SCHD/VIG/JEPQ/QQQI/GPIQ/563A】」を公開した。動画では、JEPQなどのカバードコールETFと、SCHDなどの増配株ETFの決定的な違いと、賢いポートフォリオの組み方について解説している。



YOUはまず、投資家が重視すべきは「目先の現金」か「未来の資産」かと問いかける。圧倒的な初期利回りを誇るカバードコールETFを「ウサギ」、時間はかかるが着実に成長する増配株ETFを「カメ」に例え、「どちらが良くてどちらが悪いというものではありません」と前置きしつつ、両者の特性を比較した。



大きな違いは配当の源泉にある。カバードコールETFはオプションプレミアムが源泉であり、初期利回りは高いが将来的な増配は見込みにくい。一方、増配株ETFは企業の純利益が源泉であり、毎年配当が増えていくのが特徴だ。YOUは将来の自由を左右する「YOC（取得単価利回り）」という魔法の概念を紹介し、「最初に投資した額に対して、今何%もらっているか？」を意識することの重要性を説いた。



動画のハイライトは、それぞれに100万円を投資し、配当金の再投資はしないという条件での「ガチンコ・シミュレーション」である。初期利回り12%のカバードコールETFに対し、初期利回り3.5%で毎年8%増配する増配株ETFは、18年目で単年の受け取り配当額が逆転。さらに29年目には累積配当額でもカバードコールETFを抜き去るという驚きの結果が示された。



結論として、YOUは全振りは不要だとし、「自分の今の状況と目的に合わせて柔軟にMIXする」ことを推奨する。30代・40代なら増配株ETFをコアに、リタイア間近なら即効性のあるカバードコールETFの比率を高めるなど、ライフステージに合わせた投資戦略の重要性を強調し、資産を最大化するための賢い戦い方を提示して締めくくった。