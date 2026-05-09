【ライブレポート】DXTEENが『KCON JAPAN 2026』に登場！尊敬する先輩・TOMORROW X TOGETHERのカバーも披露

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DXTEENが、5月8日に千葉・幕張メッセにて開催された『KCON JAPAN 2026』に出演した。

■「皆さん、（TXT『CROWN』の）DXTEEN ver.どうでしたか？」（谷口太一）

DXTEENは、『KCON JAPAN 2026』に4年連続出演を果たし、毎年、『KCON』で披露するカバーパフォーマンスが話題を集めている。今年はTOMORROW X TOGETHERのデビュー曲「CROWN」を初カバー。爽やかさとエネルギッシュさを兼ね備えたステージで、会場の期待感を一気に高めた。

MCでは、メンバーそれぞれがステージへの想いや近況を語った。リーダーの谷口太一は「今日は特別にTXT先輩のデビュー曲『CROWN』を披露させていただきました！ 皆さん、DXTEEN ver.どうでしたか？」と呼びかけ、田中笑太郎は「本当に尊敬している先輩の楽曲なので、練習しているときからずっとワクワクしていて、今日皆さんにお見せすることができてうれしかったです！」とコメント。

さらに平本健は「ちょうど1年前、この『KCON』のステージでデビュー2周年を皆さんとお祝いしたんですけど、なんと明後日（5月10日）にはデビュー3周年を迎えます！」と報告。

平本が「デビュー3周年も、7月のカムバックも控えていますので、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう！」と呼びかけると、TikTok総再生回数1億回超えで話題を集める胸キュンソング「両片思い」のKorean Ver.を披露。ピンクの衣装をまとったメンバーたちは、透き通るような魅力が際立つ洗練されたステージで、会場に集まったKCONersを魅了した。

世界中のK-POPファンが集結する本イベントで、DXTEENはカバーステージとオリジナル楽曲の両面で存在感を発揮。グローバルな舞台で着実な成長を見せつけ、さらなる飛躍を予感させた。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT ※集合写真

(C)CJ ENM ※ライブ写真

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DXTEEN OFFICIAL SITE

https://dxteen.com/