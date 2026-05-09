

『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』

ZARDの35周年記念ライブを収めたLIVE Blu-ray&DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』（7月8日リリース）の発売を記念した映画館での先行上映会が決定した。7月4日に全国10劇場で上映される。

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ZARDの35周年ライブは今年2月に開催された。序盤にステージ全面を覆う紗幕に坂井泉水の映像を映し出し、その内側にバンドを配するという初めての演出、そして紗幕が上がると、ステージ中央に坂井泉水のボーカルマイク、そして左右を囲むバンドが目の前に現れ、中央のLEDに映る坂井泉水の姿は透明感に溢れ、瑞々しい歌声が会場中に響き渡る…。会場を埋め尽くすオーディエンスへ届けられたZARD “永遠スタンダード・ ナンバー”は、ZARDライブ史上最大規模の曲数となる全39曲。

今回、映画館で先行上映される映像はLIVE Blu-ray同様、演奏曲はもちろん、合間にインサートされた坂井泉水の貴重なMC映像、オフショット映像（ロサンゼルス、「揺れる想い」シューティング、葉山）も含まれる。

また、入場特典も用意されるとのこと。先行上映会詳細■日時2026年7月4日（土）

開場13時40分／上映14時00分

※開場時間は多少前後する場合がございます。■会場（全10劇場／各1回）ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（北海道）MOVIX仙台（宮城）ユナイテッド・シネマ幕張（千葉）ユナイテッド・シネマ豊洲（東京）ユナイテッド・シネマ としまえん（東京）ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（神奈川）ユナイテッド・シネマ豊橋18（愛知）なんばパークスシネマ（大阪）ユナイテッド・シネマ岸和田（大阪）ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（福岡）