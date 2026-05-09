俳優の石田ゆり子（56）が、さまざまなインテリアが置かれた生活感あふれる自宅を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）

これまでもInstagramで、バスタオルが干された部屋や包丁の形をしたクッションが置かれた寝室など、自宅の様子を発信してきた石田。また、「#ハニオ日記」とハッシュタグを付けた投稿では、飼い猫・ハニオ目線での日常を公開していて、置物や本が並ぶおしゃれな棚や洗濯物が山積みになっている様子などをアップし、話題になっていた。

愛猫の誕生日に自宅の様子を披露

2026年5月8日の更新でも、「#ハニオ日記」とハッシュタグを付け、飼い猫が写る自宅の様子を投稿。

「ぼくとたびちゃんは、5/1に10歳になりまして。おかーさんはお仕事でばたばたで、ぼくたちのおいわいもままならず、はにぼう、たびちゃん、元気でいてくれてありがとう、だいすきだよっていいましてお祝いはまた、後日ってことになりました。こっちっちは、えーとまだ3歳です。ひび、ばたばたしてます」と綴り、本の上に寝転ぶハニオの姿や、さまざまなインテリアが置かれた自宅の様子を披露している。

石田の投稿にファンからは、「おめでとう。おうちの様子を拝見できてとっても幸せです」「後ろのワイヤーのオブジェがステキ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）