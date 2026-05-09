脱走防止対策済みのドアなのに、猫さんがまさかの突破…！？ペットカメラが捉えた驚きの瞬間が話題を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を記録し、「ポコまる天才だ」「凄い。IQ200ぐらいありますぜ。」「諦めないことの大切さを学ばせていただきました！！」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫が開けられないように『ドアノブを縦向き』にした結果…ペットカメラが捉えた『驚きの瞬間』】

ペットカメラに映っていたのは…

YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』に投稿されたのは、ペットカメラが捉えた驚きの光景。ある日、ドアを見つめて鳴く「ぽこまる」くんが見せたのは、ドアノブに飛びつくという、側でくつろぐ兄貴分「まるとら」くんもびっくりの行動だったといいます。

しかしこのドアは、脱走防止対策としてドアノブを縦向きに付け替えられたもの。大柄なぽこまるくんのアタックでも、ビクともしなかったそうです。

諦めないぽこまるくん

翌日の挑戦ではなんとがっしりと掴み、ジタバタと足掻いてみたものの、相手はまるとらくんも突破できない難敵。それでも『ご飯を早く食べる』という目的のためにぽこまるくんは諦めず、切なげな声も上げながら何度も挑んでいたそう。そうして頑張り続けた結果、ついにその瞬間が…。

ひときわ気合いを入れて飛びつくと、前足でガチャッ！執念が凄いというか、拍手を送りたいほどの見事な突破劇です…が、当のぽこまるくんはまるとらくんに教えられるまで開いたことに気づかないという、なんとも愛らしい反応だったといいます。

天才なふたり

すっかりコツを掴んで日に日に上達していくぽこまるくんに、まるとらくんも便乗していたそう。時に先に通り、またある時には開けるように頼む姿は、まさしく親分と子分。それぞれの賢さを見せるふたりの姿に、驚きと笑いが止まりません。

そのままドアの先にあるママさんの部屋を訪ね、ご飯をもらうことができたというふたり。可愛い呼び出しに「うちの子、天才なの！？」と感心しきりのママさんですが、同時に次の対策を考えねば…と頭を抱えてしまうこととなったのでした。

投稿には「ポコさん凄すぎます！」「どんどんコツ掴んでスピーディーに開けるの笑えるw賢いなぁ」「本人はあれ？状態笑 可愛過ぎる♡」「先にスッと出ていくまるとらw」「あんなにしてまで迎えに来られちゃニヤニヤが止まらないですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』では、ぽこまるくんとまるとらくんの日常の様子が投稿されています。賢さが証明されたふたりの可愛らしい姿や面白い姿など、様々な姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「にゃろめっこ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。