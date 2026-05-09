堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』第5話が5月10日夜9時から放送されます。

【写真】目を見開くこの人

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一さんは、1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務めます。

※以下5月10日放送予定のネタバレを含みます。

第5話あらすじ

メモリアルカップ出場に向け、ブルズは活気づいていた。

圭二郎（本田響矢）は目覚ましい成長を見せ、そんな彼をエースの涼（山田裕貴）も認め始めている。メモリアルカップ出場に向け、ブルズは活気づいていた。

もちろん伍鉄（堤真一）はスネークに勝つための戦術に余念がない。

その伍鉄が自分の父親だと母・広江（山口智子）から聞かされた昊（玉森裕太）は、伍鉄に会い、思ってもいないことを口走ってしまう。

一方、人香（有村架純）はブルズの練習に顔を出せずにいた。

父親が10年前に起こした事故の相手が圭二郎だとわかったからだ。

思い悩む人香を涼が気にかける。意を決して圭二郎にすべてを打ち明ける人香。

それを聞いた圭二郎は……。

チームに重苦しいムードが漂う中、メモリアルカップ試合当日を迎える。