フリーアナウンサーの徳光和夫さんが９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

徳光さんは、２日に東京ドームで行われたプロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥が中谷潤人を破った試合に触れ「かえすがえすも後悔してますのは井上・中谷戦。これは何十万出してもやっぱり…生で見る試合だった。一生に一度にしかあんなベストマッチは見られない」と観戦しなかったことへの後悔を明かした。

２日の興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信されたが「テレビのなんとかっていうのに入ろうかなと思ったんですけど、ネットフリックス入ってこれ入っちゃうと俺の主義は違っちゃうなと思ったんで」とし配信を見なかったことを明かし「（野球の）ＷＢＣもさることながら、それ以上に井上さんの試合は、日本のテレビ局でやってもらいたいよね。どんなにお金出しても」と提言していた。