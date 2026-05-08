「大満足！」「美味しい♡」【ローソン】次食べたい「新作スイーツ」って？

頑張った日のごほうびに【ローソン】のスイーツはいかがですか。サッと片手に持って食べられるワンハンドスイーツから、専門店クオリティの本格的なケーキまで、魅力的な商品が勢ぞろいしています。今回は、その中からスイーツマニアもイチオシしている「新作スイーツ」をご紹介します。ぜひ、コンビニスイーツ選びの参考にしてみてください。

つやつやのビジュにうっとり

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「大満足！」と、お気に入りコメントを投稿しているのがこちらの「カスタードプリンケーキ」です。厚めのダマンド生地に、とろけるカスタード入りのプリンを乗せて、つやつやのカラメルソースでコーティング。間にはホイップクリームも入っていて、ひと口でいろいろな味や食感が楽しめそうです。@sujiemonさんは、「カラメルソースのほろ苦い味」ともコメントしており、甘くなりすぎず最後までおいしく食べられそう。プリン好きの人は要チェックです。価格は、\300（税込）。

チョコとカスタードのワンハンドスイーツ

作業をしながら、テレビを見ながら等、何かをしながら片手で食べられる、ワンハンドスイーツが登場。「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」は、クッキー生地に乗せたカスタードムースをチョコレートでコーティング。紙のケースに入っていて、手を汚さずに食べやすそうなところも嬉しいポイントです。@sujiemonさん曰く「パリっと厚いチョコレート」なのだそう。お手軽スイーツとして、いかがでしょうか。価格は、\362（税込）。

もちもちロールケーキにカラメル & プリンの甘さ

ローソン公式サイトで「人気のもち食感ロールシリーズから、プリン味が登場」と紹介されているのは、「もち食感ロール(カスタードプリン)」。もちもちとした食感のスポンジ生地で、プリンとカラメルソース、たっぷりのホイップクリームを巻いています。@sujiemonさんも、「ぷるっぷる食感のプリンも最高」「もっちり生地とも合って美味しい」絶賛。ひと口サイズにカットされているので、パクッとつまめるのも魅力的。シェアして食べるのも良さそうです。価格は、\408（税込）。

手軽に食べられる本格ケーキ

@sujiemonさんが、「上品」「マロンとの相性も良くて美味しい」とコメントしているのが、「カスタードモンブラン」です。ぽてっと丸いフォルムが可愛いケーキは、見た目から本格的な雰囲気。@sujiemonさんによると「ねっとり濃厚なマロンクリーム」「コクのあるカスタードクリーム」「ふんわりしっとりカステラ生地」が、ポイントなのだそう。天面はホイップクリームでデコレーション。小さめサイズですが、満足度の高そうなスイーツです。モンブラン好きの人は、試してみる価値ありです。価格は、\322（税込）。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A