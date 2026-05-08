水分が不足すると現れる症状とは？メディカルドック監修医が一日の摂取量・水分不足の対処法・予防法などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「水分が不足すると現れる症状」は何かご存じですか？対処法も管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

曽田 久美子（管理栄養士）

病院、老健で栄養士として給食管理に従事し、2025年管理栄養士国家試験合格。食に迷う人や食を大事にしたい人、食で体を変えたい人へ確かな情報を届けるべく、食で心と体を元気にする管理栄養士を目指す。

「水分」とは？

人体の55～60％は水分で、生命を維持するのに大切な役目をしています。

飲料水などで摂った水分は、腸から吸収され、血液などの「体液」になって全身をたえず循環しています。「体液」は、酸素や栄養分を細胞に届け、老廃物（体内のゴミ）を尿として排泄しています。体温が上がったときには、皮膚への血液の循環を増やし、汗を出して熱を逃がし、体温を一定に保ちます。

また、塩分（ナトリウム）やアルコールを多く摂ると、血漿の浸透圧が上昇し、体は水分を保持しようとします。これにより余分な水分が組織間に溜まり、むくみが生じることがあります。

人体の5％の水分を失うと、喉はカラカラの状態で、脱水症や熱中症の症状が現れます。10％の水分を失うと、筋肉の痙攣や、循環不全などが起こります。20％の水分を失うと命を失う危険が伴います。

水分の一日の摂取量

おおよそ一日の摂取量は、2500mLと言われています。

内訳として、食事から摂取する水分1000mL、食べ物が代謝することにより体内で得られる水分300mL、そして、飲料水1200mLの合計2500mLになります。

これらは、おおよその摂取量であり、食事摂取基準2025年版で明確には定められていません。

「水分不足」のセルフチェック法

・唇や皮膚が乾燥してかさかさしている場合

・頭がぼーっとする場合

・立ちくらみがする場合

水分不足の対処法

水分摂取

水分不足を感じたら、まず、水分を摂取してください。のどが渇いたと感じる程度の時には、水やお茶で補給することで良いですが、大量に汗をかいたり、高温下に長時間いた場合などは、体内のミネラルが不足していることが考えられるので、スポーツドリンクや経口補水液を摂取してください。

水分不足は我慢すると、急速に悪化することがありますので、のどが渇いた、という感覚があるうちに水分摂取しましょう。

食事からも水分摂取を意識する

水分不足を感じたら、食事からも水分を意識して摂取すると良いでしょう。味噌汁、スープなどの汁物、また生野菜サラダ、果物なども水分の摂取源となります。普段の食事をしっかり摂っていると、熱中症の予防にも効果があります。

水分が不足しないための予防法

こまめな水分摂取

意識して、こまめな水分摂取をお勧めします。

のどが渇いたと感じた時には、すでに水分が不足しています。のどが渇いていなくても、時間を決めて飲む、起床時・就寝前・運動前後・飲酒前後は、特に水分摂取しておくと、水分不足を防ぐことができます。

食事にも汁物をつける

食事からの水分も体内に取り込まれる大切な水分になりますので、一日三食の食事は大切です。味噌汁、すまし汁、スープなどを取り入れてみてください。具材に野菜、わかめ、卵などをいれることにより、水分だけでなく、体に必要なビタミン、ミネラルも同時に摂れて一石二鳥です。ただし、高血圧などにより塩分を控えたい方は注意が必要です。

カフェインが入っていない飲料の摂取

カフェインが入っている飲料は、利尿作用が働くため、それらは嗜好飲料としてとらえ、水分摂取をする時には、水、麦茶、ルイボスティー、ハーブティーなどがおすすめです。

「水分不足」についてよくある質問

ここまで水分不足について紹介しました。ここでは「水分不足」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

水とお茶ではどちらが体に良いですか？

曽田 久美子

体に負担がなく水分として取り入れられるのは、水です。お茶の中でも緑茶や紅茶はカフェインが多く利尿作用があったり、タンニンが鉄の吸収を阻害するため、体には少なからず負担はあります。お茶は嗜好飲料として摂取される程度が良いかと思います。

水の代わりになる飲み物はありますか？

曽田 久美子

水は無味で飲みにくさを感じる方もいらっしゃいます。その場合は、麦茶やルイボスティーなどノンカフェインの飲料がおすすめです。緑茶や紅茶、コーヒーなどカフェインを含む飲み物には軽度の利尿作用がありますが、日常的に適量を飲む分には水分補給としても問題ありません。ただし、カフェインの影響を受けやすい方や、大量に摂取する場合には注意が必要です。お茶の中では、ほうじ茶や番茶などは比較的カフェイン量が少ないため、飲みやすい選択肢です。少しずつでも意識的に水を取り入れる習慣をつけていくことで、抵抗感も減っていきますので、ご自身に合った飲み方を見つけてみてください。

まとめ

人体の55～60％は水分ですので、不足するとさまざまな不調が出てきます。頭痛、めまい、立ちくらみ、肌の乾燥など、気になる体の状態、お肌の状態など、改善する鍵が水分にあるかもしれません。身近な水分の種類、摂取するタイミング等を変えて、体の変化を感じてみてください。

「水分不足」と関連する病気は3個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系の病気

「水分不足」と関連する症状

脳梗塞心筋梗塞 熱中症

「水分不足」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

のどの渇き

頭痛やめまい

疲労感

眠気

足がつる

参考文献

水は1日どれくらい飲めば良いか（健康長寿ネット）

健康のため水を飲もう講座（環境省）

<参考>水（厚生労働省）