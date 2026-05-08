【新宿高島屋】新宿タカシマヤ タイムズスクエア×ポムポムプリンのコラボがアツい。限定ショッパーが可愛すぎる...

新宿タカシマヤ タイムズスクエアは、2026年10月4日に開店30周年を迎えます。

26年5月8日から6月6日まで、同じく今年30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボ企画を実施中です。

イベント盛りだくさん！

ポムポムプリンPOP UP SHOP

新宿高島屋４階ハンズ側エスカレーター前で、新宿タカシマヤ タイムズスクエア×ポムポムプリンのコラボレート商品をはじめ、ポムポムプリンの30周年記念グッズなどを販売しています。

混雑時は整理券を配布し、入場制限を行う場合があります。

「ポムポムプリンPOP UP SHOP」の期間は、26年5月8日から19日まで。

オリジナルショッパー

新宿高島屋地下１階から11階までのフロアで、1回のお会計で2000円以上購入すると先着でもらえます。

5月8日から配布中で、なくなり次第終了します。

専門店エリアなど対象外の売場があります。

スタンプラリー

9階サンリオショップ、または４階ポムポムプリンPOP UP SHOPで3000円以上購入すると、先着でオリジナルスタンプラリー台紙がもらえます。

ポムポムプリンを探して新宿タカシマヤ タイムズスクエアを巡って楽しめます。

配布は5月8日からでスタンプラリー台紙がなくなり次第終了となります。

ステッカープレゼント

12〜14階レストランズ パークで1000円以上飲食すると、１回の会計につき１枚オリジナルステッカーがもらえます。全3種類で、ステッカーのデザインは選べません。

配布は5月13日から。なくなり次第終了します。

フォトスポット 〜ねころびプリンに会いに行こう！〜

13階テラス・ホワイトガーデン入口（「セストセンソ」横）でポムポムプリンとお友だち（マフィン、スコーン、ベーグル）がゴロゴロのんびり過ごしています。一緒に写真を撮って楽しめますよ。

期間は5月13日から6月6日まで。

ポムポムプリン 特別ステージ

アニバーサリーイヤーをお祝いするために、５月31日にポムポムプリンが新宿高島屋１階JR口特設会場（屋外）に遊びにきます。一部座席予約制です。

スケジュールなどの詳細は、今後、新宿高島屋WEBサイトに掲載予定。

東京バーゲンマニア編集部