

会場で最も高価な作品の茶釜 1億9690万円

岡山市のデパートで純金製の工芸品を集めた黄金作品展が始まりました。

えびす、大黒、布袋、福禄、毘沙門、弁天、寿老人……光り輝く七福神はお値段なんと3355万円。

天満屋岡山店で8日から始まった黄金作品展。並んでいるのは純金製の工芸品や仏具など約300点。総額約50億円は過去最高です。

布袋さんの足元に散らばっているのは、純金製の米粒です。重さ0.3gほど。ばら売りはしていませんが一粒数万円になるのではとのことです。

会場で最も高価な作品がこちらの茶釜。純金1.9kgを使っていて約2億円です。

（訪れた人）

「100万の物が安く感じる。笑うことしかできない。高すぎて」

高騰していた金の価格は中東情勢の影響で一時下落したものの。現在は上昇傾向です。貴金属メーカー大手の田中貴金属工業によると、8日の金の小売価格は1g当たり2万6305円で、2025年の同じ時期より1万円ほど高くなっています

（大淵銀器／杉浦信治 部長）

「（金の小売り価格は）落ち着いているかなというイメージはあるが、まだまだ動きそうな気配はあります」

黄金作品展は5月11日まで開かれています。