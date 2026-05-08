天満屋岡山店で黄金作品展始まる 約300点、総額50億円 最も高価な作品は純金1.9kg使った茶釜
会場で最も高価な作品の茶釜 1億9690万円
岡山市のデパートで純金製の工芸品を集めた黄金作品展が始まりました。
えびす、大黒、布袋、福禄、毘沙門、弁天、寿老人……光り輝く七福神はお値段なんと3355万円。
天満屋岡山店で8日から始まった黄金作品展。並んでいるのは純金製の工芸品や仏具など約300点。総額約50億円は過去最高です。
布袋さんの足元に散らばっているのは、純金製の米粒です。重さ0.3gほど。ばら売りはしていませんが一粒数万円になるのではとのことです。
会場で最も高価な作品がこちらの茶釜。純金1.9kgを使っていて約2億円です。
（訪れた人）
「100万の物が安く感じる。笑うことしかできない。高すぎて」
高騰していた金の価格は中東情勢の影響で一時下落したものの。現在は上昇傾向です。貴金属メーカー大手の田中貴金属工業によると、8日の金の小売価格は1g当たり2万6305円で、2025年の同じ時期より1万円ほど高くなっています
（大淵銀器／杉浦信治 部長）
「（金の小売り価格は）落ち着いているかなというイメージはあるが、まだまだ動きそうな気配はあります」
黄金作品展は5月11日まで開かれています。