かつて誰もが憧れた「光るナンバー」なぜ激減？

昭和の終わりから平成初期にかけて、夜の街を走るクルマの定番ドレスアップだった「光るナンバープレート（字光式ナンバー）」。

文字の部分だけが鮮やかなグリーンに浮かび上がるあの独特のスタイルは、かつて多くのクルマ好きを魅了しました。

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しかし令和となった近年、街中でその姿を見かける機会はすっかり減っています。

なぜ一世を風靡した装備が、姿を消しつつあるのでしょうか。

字光式ナンバーの歴史を紐解くと、意外な事実が浮かび上がります。

実はこの装備、目立ちたがり屋の若者やカスタムカーのためのファッションアイテムとして開発されたわけではありません。

その発祥は、1970年の北海道に遡ります。

猛吹雪の夜などに走行していると、車の前後に雪がびっしりと張り付いてしまい、ナンバープレートの文字が全く読み取れなくなるという雪国ならではの深刻な問題がありました。

そこで、ナンバープレートの裏側に白熱電球を仕込んだ照明器具を取り付け、内側から文字を照らす仕組みが考案されたのです。

視認性を高めるだけでなく、白熱球が発する「熱」によって付着した雪を溶かすという、極めて実用的な「融雪装置」として誕生したのが始まりでした。

その後、1980年代後半のバブル期頃から、この光るナンバーが本来の実用目的とは異なる形で全国的に大ブレイクします。

高級セダンやカスタムカーを中心に「夜でも存在感をアピールできる」「とにかくカッコいい」という理由で持て囃され、ある種のステータスシンボルのように扱われました。

しかし、現在ではすっかり減少傾向にあります。

その決定的な理由の一つが、「光源のLED化」という皮肉な技術進化です。

省電力で長寿命なLEDランプの普及により、ナンバーの裏に仕込まれる光源も熱を持たないLEDへと置き換わりました。

これにより、本来の目的であった「熱で雪を溶かす」という最大の機能が失われてしまい、雪国での実用的なメリットが薄れてしまったのです。

さらに、近年のクルマのデザインや先進安全機能も影響しています。

最近のクルマはバンパー周辺のデザインが複雑化しており、字光式にするための厚みのある照明ユニットを装着するスペースが限られています。

無理に取り付けると、バックカメラやソナーなどの安全センサーと干渉してしまう恐れがあるため、ディーラーも積極的に推奨しなくなりました。

また、カスタムに対する価値観の変化も無視できません。

インターネットやSNSの反響を見てみると、「昔は憧れの先輩がセルシオやシーマに付けてたな〜」「親の車が字光式で、高級セダンの証みたいな雰囲気が好きだった」と当時を懐かしむ声がある一方で、「今時のスタイリッシュな車のデザインには似合わない」「なんだか一昔前のヤンチャなオーナーというイメージが強くて、自分で付けようとは思わない」といった厳しい意見も目立ちます。

さらに、「雪国住みだけど、LEDになってからは雪が溶けないからただの飾りになってしまった」という実用面での落胆の声も寄せられています。

では、字光式ナンバーは完全に過去の遺物となってしまったのでしょうか。

実は、ひっそりと進化を続けて生き残っています。

かつての分厚い照明ユニットの代わりに、厚さがわずか数ミリという極薄のLEDプレートが登場しており、最新のクルマでも違和感なくスタイリッシュに装着できるように改良が進みました。

また、普通車だけでなく軽自動車向けにも対応しており、夜間に黄色い文字が光る専用の字光式ナンバーも用意されています。

大ブームだった時代に比べれば装着率は下がったものの、他人とは違う個性を演出したいというドライバーやカスタム愛好家の間では、今なお根強い支持を集めているのです。

夜道で偶然「光るナンバー」を見かけた際は、極寒の地での実用品から全国的なドレスアップアイテムへ、そして最新の極薄LEDへと形を変えてきた興味深い歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。