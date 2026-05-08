「半端ない子に育ちそう」大迫勇也の美人妻、ドイツにて第3子出産を報告！ 「ゆっくり身体を休めて」
「半端ない子に育ちそう」大迫勇也の美人妻、ドイツにて第3子出産を報告！ 「ゆっくり身体を休めて」
サッカー元日本代表の大迫勇也選手の妻でモデルの三輪麻未さんは5月7日、自身のInstagramを更新。第3子の出産を報告しました。
【写真】三輪麻未が出産した第3子
「おめでとうございます！」三輪さんは「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました」とつづり、1枚の写真を公開。両手で優しく包まれた赤ちゃんの小さな足が写されており、生まれたばかりの愛らしい様子が伝わってきます。ハッシュタグでは、ドイツで出産したことも明かしました。また、「これまであたたかく見守ってくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と、感謝の思いもつづっています。
コメントでは「おめでとうございます！」「今はゆっくり身体を休めて下さいね」「新しい命のご誕生とともに、これからも麻未さんご家族にたくさんの幸せが降り注がれることを祈っております」「半端ない子に育ちそうですね！」など、祝福の声が多く寄せられました。
2月には最新の家族ショットを公開2月4日には、「2025 ▶︎ 2026」とつづり、家族旅行の様子を投稿した三輪さん。ドバイの夜景をバックに笑顔を見せるソロショットを披露しました。ほかにも大迫選手とのツーショットや、家族4人で並ぶ姿も披露。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)
外部サイト